Google repousse à 2024 la date d’exécution de son projet de cookies tiers

Google a lancé le programme Privacy Sandbox pour son populaire navigateur Chrome en 2020, dans le but de remplacer les cookies tiers qui suivent les données et les comportements des utilisateurs sur de nombreux sites.

Le temps passant, l’entreprise a révélé en juin 2021 que le lancement de Privacy Sandbox serait reporté à 2023 en raison de l’examen par plusieurs gouvernements à travers le monde concernant un éventuel comportement anticoncurrentiel dans le secteur de la publicité.

L’échéance a été repoussée encore plus loin, Google prévoyant de supprimer progressivement les cookies tiers dans Chrome au cours du second semestre de 2024. Selon Google, les développeurs, les éditeurs, les spécialistes du marketing et les organismes de réglementation ont constamment fait part de leur besoin de disposer de plus de temps pour analyser et tester les nouvelles technologies Privacy Sandbox avant de supprimer les cookies tiers dans Chrome.

Google prévoit que les API Privacy Sandbox seront lancées et largement disponibles dans Chrome au troisième trimestre 2023. En outre, Google prévoit de commencer à supprimer progressivement les cookies tiers dans Chrome au cours de la seconde moitié de 2024, à mesure que les développeurs mettront en œuvre ces API.

Les développeurs peuvent tester ces API aujourd’hui dans le cadre de la période d’essai, et à partir de début août, les essais de Privacy Sandbox s’étendront à des millions de consommateurs dans le monde et augmenteront progressivement jusqu’en 2023. Les utilisateurs seront invités à gérer leur participation aux essais avant d’être ajoutés.

Google est surveillé de près

À propos de ce retard, Anthony Chavez, vice-président de Privacy Sandbox, a déclaré :

Les commentaires les plus cohérents que nous avons reçus concernent la nécessité de disposer de plus de temps pour évaluer et tester les nouvelles technologies de Privacy Sandbox avant de supprimer les cookies tiers dans Chrome. Ces commentaires sont conformes à l’engagement que nous avons pris envers l’AMC de veiller à ce que le Privacy Sandbox fournisse des technologies efficaces de préservation de la vie privée et que l’industrie ait suffisamment de temps pour adopter ces nouvelles solutions. Cette approche délibérée de la transition vers l’abandon des cookies tiers garantit que le Web peut continuer à prospérer, sans dépendre d’identifiants de suivi intersites ou de techniques secrètes comme les empreintes digitales

Comme indiqué précédemment, les concurrents et les défenseurs de la vie privée n’ont pas été prompts à soutenir le changement de Google, Bennett Cyphers, technologue à l’EFF, appelant Google à « réorienter ses efforts vers la construction d’un Web vraiment convivial ». Lorsque Google a abandonné une première tentative de remplacement (FLoC) pour l’API Topics, Bennett Cyphers a mentionné que si « elle s’améliore nettement par rapport à FLoC », « être moins effrayant que FLoC ne signifie pas que c’est “bon”. Il indiquera aux traqueurs tiers le type de sites sur lesquels vous naviguez, et il pourrait aider les sites Web et les annonceurs à vous identifier sur tous les appareils ». Google affirme que « au fur et à mesure que la communauté Web testera ces API, nous continuerons à écouter et à répondre aux commentaires ».