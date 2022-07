Un nouveau teaser montre l’écran extérieur plus grand du Moto Razr 2022

Cet été est celui des smartphones pliables ! Samsung s’apprête à dévoiler le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 le 10 août, et Motorola a l’intention de présenter la troisième génération du Moto Razr avant les smartphones pliables de Samsung (juste dans quelques jours, le 2 août).

Le Moto Razr (2022) a fait l’objet de quelques fuites (pas autant que les appareils pliables de Samsung), et maintenant nous pouvons voir son grand écran extérieur grâce à un teaser sur le réseau social chinois Weibo. La publication révèle le grand écran extérieur du Moto Razr de 3e génération. Vous pouvez voir qu’il est nettement plus grand que l’écran de 2 pouces que son concurrent direct, le Z Flip 4, devrait avoir.

Comme vous pouvez le voir, l’écran est de forme rectangulaire. À côté, nous voyons la configuration de la caméra avec deux caméras horizontalement l’une par rapport à l’autre, et un flash LED juste à côté.

Le teaser sur Weibo note également que cet écran extérieur « peut se situer au même niveau que l’écran interne » (traduction automatique), et bien que ce que cela signifie ne soit pas très clair, il est tout à fait possible que la publication fasse référence à la fonctionnalité. Et oui, avec ce grand écran, vous pouvez faire beaucoup de choses autres que jeter un coup d’œil rapide à une notification.

Voici un récapitulatif rapide des autres choses que nous avons entendues au sujet du prochain Moto Razr 3. Le smartphone pliable à clapet serait équipé du dernier et meilleur chipset Snapdragon 8+ Gen 1, qui garantira des performances dignes d’un flagship. Le smartphone devrait être doté de 12 Go de RAM pour un fonctionnement multitâche sans accroc, et d’un espace de stockage de 512 Go.

En ce qui concerne les deux caméras, la rumeur veut que la caméra principale soit dotée d’un capteur de 50 mégapixels, et qu’un capteur hybride grand-angle/macro de 13 mégapixels soit le deuxième appareil. La caméra frontale devrait être de 32 mégapixels.

Un prix de 1 149 euros en Europe

L’écran principal du smartphone serait un écran de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Sur le papier, tout cela semble être un rival assez solide pour le futur Z Flip 4. Un domaine dans lequel nous pourrions ne pas voir d’amélioration est l’autonomie, car la rumeur veut que la cellule de la batterie du Razr 3 reste la même que celle du Razr 2 (2,800 mAh).

Le Razr 3 coûterait 1 149 € en Europe. Le smartphone serait présenté aux côtés du Moto X30 Pro. Il n’est pas clair s’il s’agit d’une annonce mondiale ou seulement pour le marché chinois.