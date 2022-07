Une fuite laisse présager une hausse importante du prix des Galaxy Buds 2 Pro

Mais cela n’a jamais empêché les fuites autour des Galaxy Buds 2 Pro. Une fuite plus tôt cette année a suggéré que les prochains écouteurs phares de Samsung viendraient en trois coloris, à savoir, Graphite, White, et Bora Purple .

Samsung ne manquera pas de concurrents lorsqu’elle lancera les Galaxy Buds 2 Pro le 10 août, car des appareils comme les Pixel Buds Pro, les AirPods Pro et les produits précédents de Samsung se disputent tous vos oreilles. Récemment, Jon Prosser a déclaré que l’événement Galaxy Unpacked prévu en août ne verra pas le lancement des Galaxy Buds 2 Pro. Samsung, au lieu de cela, pourrait choisir de les lancer un peu plus tard cette année.

On peut également espérer que la technologie de commutation audio intelligente récemment annoncée par Google fera son apparition, ce qui permettra une expérience plus transparente avec deux appareils.

Le site Web a également été en mesure de confirmer que les nouveaux écouteurs Samsung seront dotés d’ un support audio 24 bits . Rien n’a été dit sur les autres caractéristiques, mais on peut s’attendre à une plus grande autonomie, à une amélioration de la suppression active du bruit et au retour du son à 360 degrés.