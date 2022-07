Apple annonce un revenu record pour le troisième trimestre fiscal

Apple a fait état d’une légère augmentation du chiffre d’affaires de l’iPhone pour le troisième trimestre fiscal, l’appareil ayant généré un chiffre d’affaires de 40,67 milliards de dollars sur les trois mois, dépassant l’estimation de 38,33 milliards de dollars de Wall Street. Il s’agit d’une augmentation de 3,2 % d’une année sur l’autre par rapport aux 35,87 milliards de dollars de revenus bruts de l’iPhone qu’Apple a rapportés pour le même trimestre de l’année dernière. Pour les neuf premiers mois de l’année fiscale 2022, Apple a reçu des revenus de 162,86 milliards de dollars pour l’iPhone. Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2021, ce chiffre était de 153,11 milliards de dollars, ce qui signifie qu’Apple a augmenté les ventes d’iPhone de 6,4 % pour l’année fiscale à ce jour par rapport à la même période l’année dernière.

La seule autre division à avoir enregistré une hausse est celle des services. Cette unité a bénéficié d’une augmentation de 12,11 % de son chiffre d’affaires, qui est passé de 17,49 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal de l’année dernière à 19,60 milliards de dollars cette année. L’unité Services comprend Apple Pay, l’App Store, AppleCare, iTunes, iCloud, Apple Music, Apple TV+, et plus encore. Il s’agit de la deuxième plus grande unité commerciale d’Apple après l’iPhone.

La demande de tablettes a diminué alors que les entreprises ont recommencé à ouvrir des bureaux et que la peur du COVID s’est estompée. Au plus fort de la pandémie, les consommateurs et les étudiants contraints de travailler et d’apprendre à domicile ont commencé à acheter des tablettes en masse pour effectuer leur travail et se divertir avec des jeux et des applications de streaming. Pour le troisième trimestre fiscal, Apple a annoncé un chiffre d’affaires de 7,22 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 2 % par rapport aux 7,37 milliards de dollars de tablettes achetées par Apple au cours du même trimestre en 2021. Les résultats ont tout de même dépassé les 6,94 milliards de dollars de ventes d’iPad prévus par les analystes.

L’unité Wearables, Home and Accessories, habituellement fiable, a déçu. Cette division, qui comprend les AirPods et l’Apple Watch, a rapporté 8,08 milliards de dollars, contre 8,78 milliards de dollars au cours du même trimestre de l’année dernière. Cela équivaut à une baisse de 7,9 % d’une année sur l’autre.

Apple a augmenté ses activités dans les Amériques (+ 4,5 %), en Europe (+ 1,8 %) et dans la région Asie-Pacifique, Japon non compris (+ 14 %). Les ventes ont diminué en Grande Chine (moins de 0,1 %) et au Japon (moins de 15,7 %).

Des résultats mitigés

Malgré ces résultats mitigés, Apple a enregistré le chiffre d’affaires le plus élevé de son histoire pour un troisième trimestre fiscal, soit 83 milliards de dollars. Ce chiffre est supérieur aux attentes de Wall Street, qui tablait sur 82,81 milliards de dollars, et représente une hausse annuelle de 2 %. Le bénéfice net s’est élevé à 19,44 milliards de dollars, soit une baisse de 10,6 % par rapport aux 21,74 milliards de dollars de l’année précédente. Les analystes s’attendaient à ce qu’Apple annonce un bénéfice par action de 1,16 dollar, ce qu’Apple a surpassé en annonçant 1,20 dollar ; il s’agit néanmoins d’une baisse de 8 % sur une base annuelle. Les ventes de l’iPhone au cours du troisième trimestre fiscal ont représenté 49 % du chiffre d’affaires de la société, ce qui correspond aux résultats du troisième trimestre fiscal de l’année dernière.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré : « Les résultats records de ce trimestre témoignent des efforts constants d’Apple pour innover, faire progresser de nouvelles possibilités et enrichir la vie de ses clients. Comme toujours, nous menons avec nos valeurs et nous les exprimons dans tout ce que nous construisons, qu’il s’agisse de nouvelles fonctionnalités conçues pour protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs, ou d’outils qui amélioreront l’accessibilité, dans le cadre de notre engagement de longue date à créer des produits pour tous ».

Les commentaires de Tim Cook sur le trimestre en cours indiquent qu’Apple voit encore quelques parcelles de faiblesse.