Gmail intègre les Q&R de Gemini pour une gestion des e-mails plus intelligente

Google a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité de Questions et Réponses (Q&R) dans Gmail sur les appareils Android, en intégrant la technologie Gemini pour améliorer la gestion des e-mails. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de poser des questions à Gemini directement au sein de l’application Gmail, facilitant ainsi l’organisation et la gestion de leur boîte de réception.

La nouvelle fonctionnalité de Q&R permet aux utilisateurs d’interroger Gemini sur des détails spécifiques de leurs e-mails, de retrouver des messages non lus, de consulter les e-mails provenant d’expéditeurs spécifiques, ou encore d’obtenir des résumés d’e-mails sur des sujets particuliers. Auparavant, cette fonctionnalité était disponible uniquement sur la version Web de Gmail via le panneau latéral de Gemini.

Google a exprimé son enthousiasme dans un communiqué annonçant cette nouveauté :

Nous sommes ravis d’aider les utilisateurs à booster leur productivité grâce à Gemini dans Gmail. Les utilisateurs disposent désormais de plus de capacités offertes par Gemini pour accomplir davantage de tâches, que ce soit à leur bureau ou en déplacement.

Cette nouvelle intégration promet de rendre la gestion des e-mails plus intuitive et efficace, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour répondre aux besoins des utilisateurs de manière plus précise et personnalisée.