Le montage vidéo sur les Chromebooks est désormais beaucoup plus simple

Plus tard cet été, Google Photos bénéficiera de nouvelles fonctionnalités d’édition vidéo sur les Chromebooks, ce qui contribuera à remédier à l’une des faiblesses de Chrome OS par rapport à Windows et macOS. Des modifications seront également apportées aux thèmes clair et foncé, de nouvelles fonctions d’édition dans l’application Galerie, ainsi qu’une nouvelle intégration du calendrier et des améliorations des notifications dans Chrome OS.

Les Chromebooks peuvent être d’excellents ordinateurs, mais les options pour un éditeur vidéo ont été rares au fil des ans. La nouvelle fonctionnalité de Google Photos devrait fonctionner en mode natif dans l’application, et tout cela en quelques clics pour réaliser des vidéos rapides. Google Photos suggérera même des thèmes pour les films et vous proposera des photos ou des clips vidéo à inclure pour la création. Vous aurez également le contrôle manuel pour sélectionner et arranger vos propres clips vidéo et photo que vous voulez dans votre film en utilisant l’application Fichiers. Vous pourrez ensuite modifier les clips, leur luminosité et leur contraste, ajouter des titres, de la musique, ou même appliquer des filtres Real Tone pour ajuster les tons de la peau.

Google a partagé un aperçu de l’apparence de l’éditeur, avec une seule ligne de temps en bas et divers curseurs de réglage sur le côté droit. L’éditeur manque certaines fonctionnalités de base, comme les pistes multiples, mais il y a quelques fonctionnalités uniques. Il sélectionnera intelligemment les moments les plus importants des longues vidéos, ce qui pourrait être utile pour les séquences de time-lapse ou d’action cam. Même s’il est prévu de le connecter aux vidéos et aux photos déjà présentes dans votre bibliothèque Photos, cela ne semble pas être une obligation : vous pourrez également déposer des images et des vidéos à partir des applications Galerie et Fichiers sur un Chromebook.

Même avec ces fonctionnalités, Google Photos ne sera pas un éditeur vidéo professionnel. Il est plutôt analogue à l’éditeur vidéo natif de l’application Photos de Windows 11, qui est davantage destiné à partager des moments personnels et des montages vidéo avec les amis et la famille. Google affirme qu’elle travaille toujours à apporter un montage vidéo de qualité professionnelle aux Chromebooks avec LumaFusion. Cette application vous permettra d’ajouter des graphiques, des effets visuels, des transitions, des distorsions et des éléments plus complexes à vos films.

Outre l’éditeur vidéo dans Google Photos, Google prévoit de déployer la possibilité de définir un fond d’écran dans Chrome OS avec les albums Google Photos et de le faire changer quotidiennement. Parmi les autres changements, citons les modifications apportées au mode clair et au mode foncé afin que vous puissiez sélectionner l’un d’entre eux en permanence, ou que votre Chromebook passe de l’un à l’autre, et modifie votre fond d’écran en conséquence. Ces deux options seront intégrées à Chrome OS en août.

Google facilite l’édition des PDF sur les Chromebooks

La possibilité d’éditer des PDF dans l’application Gallery, qui est la nouvelle application multimédia par défaut de Chrome OS, sera également disponible en août. Vous pourrez ainsi remplir des formulaires, mettre du texte en surbrillance, signer des documents et ajouter des annotations sans avoir à les imprimer et à les numériser au préalable. Cela pourrait être une grande aide pour les étudiants.

La liste des nouveautés de Chrome OS dans les mois à venir est complétée par une intégration plus étroite du calendrier, des améliorations des notifications et des bureaux virtuels. Il y aura bientôt un calendrier mensuel sur l’étagère de Chrome OS après avoir cliqué sur la date dans la barre d’état système, vous permettant de voir les événements de Google Agenda. En ce qui concerne les notifications, votre Chromebook regroupera les notifications provenant du même expéditeur, et vous verrez également apparaître des boutons plus grands pour rejoindre une réunion ou répondre à des messages dans la notification.

En ce qui concerne les modifications apportées aux bureaux virtuels, Google indique que vous serez bientôt en mesure de fermer et d’enregistrer des bureaux virtuels comme bon vous semble. Cela vous permettra de mieux vous concentrer et de revenir à un ensemble spécifique de fenêtres ou d’applications groupées que vous avez ouvertes sur votre Chromebook d’un simple toucher. Google prévoit une sortie fin septembre pour cette fonctionnalité.