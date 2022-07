Des problèmes avec la caméra de l’iPhone 14 perturbent la chaîne d’approvisionnement d’Apple

Alors que la majorité de la communauté technologique a jeté son dévolu sur Samsung, étant donné que le géant coréen de la technologie est prêt à sortir ses nouveaux smartphones pliables au début du mois d’août, certains amateurs de smartphones attendent déjà avec impatience le mois de septembre — en particulier les fans d’Apple.

Apple est connu pour sa cohérence et sa prévisibilité, ce qui laisse beaucoup moins de place à la spéculation en ce qui concerne les dates de sortie, contrairement aux fabricants d’Android. Les nouveaux iPhone feront invariablement leurs débuts à la mi-septembre, point final.

Cependant, chaque année, à l’approche du mois de septembre, des problèmes surgissent souvent dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple. L’année 2022 ne fait pas exception. La semaine dernière, nous avons entendu des informations concernant des problèmes avec deux composants matériels (la mémoire et les panneaux de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Max), qui ont depuis été ostensiblement résolus.

Cette fois-ci, la nouvelle série de difficultés concerne les modules de caméra des prochains iPhone 14. Les lentilles de la caméra arrière fournies par Genius en particulier souffrent de problèmes de qualité, en raison d’un problème de « revêtement-fissure ». Cette information a d’abord été mise en lumière par Ming-Chi Kuo dans un tweet, et a depuis été couverte par MacRumors.

(1/2)

One more quality issue. My latest survey indicates one of Genius’s iPhone 14 rear lenses likely suffered from coating-crack (膜裂) quality issues. Apple had transferred about 10 million lens orders to Largan from Genius to avoid affecting iPhone 14 shipments. https://t.co/CsQtmHLZjy

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 27, 2022