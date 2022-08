Le prétendu prototype de l’Apple-1 ayant appartenu à Steve Jobs est mis aux enchères

Fondée il y a plus de 46 ans, le 1er avril 1976, par le trio Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, Apple avait des origines très modestes. Cependant, l’Apple d’aujourd’hui est devenue une multinationale géante dont la capitalisation boursière a atteint le chiffre stupéfiant de 3 000 milliards de dollars à son apogée. Si la société Apple d’aujourd’hui est principalement connue pour être à l’origine de produits électroniques grand public tels que les iPhone, les iPad et les ordinateurs Mac, elle a commencé son parcours en vendant un produit appelé Apple-1.

Pour ceux qui l’ignorent, l’Apple-1 était un ordinateur de bureau 8 bits rudimentaire (par rapport aux normes actuelles) qui est le prédécesseur de tous les ordinateurs Apple modernes. L’inspiration pour l’Apple-1 est venue à Steve Wozniak après qu’il ait assisté à la première réunion d’un groupe d’amateurs d’informatique appelé le Homebrew Computer Club. La production de l’Apple-1 a duré plus d’un an, et Jobs et Wozniak ont pu produire plus de 200 unités de la machine. Apple a également vendu la quasi-totalité de l’Apple 1, à l’exception de 25 unités. L’Apple-1 a été remplacé par une version améliorée appelée Apple II en 1977. En tant qu’élément important de l’histoire de l’informatique moderne, l’Apple-1 original fait désormais partie de la collection du Sydney Powerhouse Museum.

Mais, il existe une autre pièce essentielle du matériel qui pourrait avoir encore plus de valeur que le tout premier Apple-1 entièrement construit. Le composant en question est le circuit imprimé d’un premier prototype de l’Apple-1 qui a été soudé à la main par Steve Wozniak en 1976. La maison de vente aux enchères RR, basée à Boston, a récemment mis aux enchères cette pièce rare de l’histoire d’Apple.

La page de description de RR concernant ce prototype Apple-1 indique que le circuit imprimé mis aux enchères est le même que celui que Steve Jobs a utilisé pour faire une démonstration du fonctionnement de l’Apple-1 à Paul Terrel, propriétaire d’un magasin d’informatique appelé The Byte Shop. Cette démonstration a été un moment clé dans l’histoire d’Apple et a permis à la société d’enregistrer sa toute première commande. Sur l’insistance de Terrel, Jobs et Wozniak ont transformé l’Apple-1, qui serait resté un projet de hobby à 40 dollars, en un ordinateur personnel entièrement fonctionnel qui a trouvé preneur malgré son prix de 666,66 dollars. Wozniak aurait déclaré que cet événement « était le plus grand épisode unique » de toute l’histoire d’Apple.

Terrel a fini par commander 50 unités de l’Apple-1, devenant ainsi la première entreprise à s’associer à Apple.

Déjà à 278 005 dollars

L’authenticité du circuit imprimé mis aux enchères a été vérifiée sur la base de photographies prises par Terrel en 1976. La description de RR aborde également les différences entre cette carte prototype et les variantes de production. La carte, par exemple, semble avoir été soudée à la main par Steve Wozniak, qui avait une technique atypique « à trois mains », utilisant sa bouche en plus de ses deux mains. Wozniak a également effectué plusieurs connexions point à point à l’arrière du circuit imprimé — un travail de réparation rapide pour le rendre entièrement fonctionnel juste à temps pour la démonstration.

Sur l’image, il est évident que la carte a malheureusement subi des dommages, la partie supérieure droite étant complètement absente. Avec plus de 15 offres déjà placées, la valeur de ce circuit imprimé Apple-1 s’élève actuellement à 278 005 dollars. L’offre suivante est estimée à 305 806 dollars. La vente aux enchères de ce morceau d’histoire de l’informatique se terminera le 18 août 2022.