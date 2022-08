L’historique des brevets d’Apple montre des technologies liées à l’automobile

by

Nikkei et une société d’analyse de Tokyo ont découvert qu’Apple se lance dans les technologies liées à l’automobile sur la base de ses récentes demandes de brevets, comme le rapporte Nikkei Asia.

La découverte a montré qu’Apple avait déposé des brevets dans le domaine de la conduite autonome et d’autres logiciels pour véhicules. Cela inclut également le matériel lié au confort de conduite, comme les sièges et la suspension.

Apple semble également viser la technologie V2X (vehicle-to-everything) qui permettra aux véhicules de communiquer entre eux et de se connecter à l’Internet des objets. Cela montre que le géant de la technologie est en passe d’établir sa propre plateforme et de rejoindre le secteur des véhicules électriques.

Au 1er juin, Apple a déposé et publié 248 brevets liés à l’automobile après 2000. Habituellement, il faut 18 mois après le dépôt d’un brevet pour qu’il soit publié. Si la plupart des demandes déposées par la société en 2021 n’ont pas encore été publiées, 8 l’ont été. Et ce nombre est appelé à augmenter cette année. Apple a déposé 27 demandes en 2020, et cinq ont été publiées au même moment en 2021. Leurs demandes de brevets ont atteint un pic en 2017, puis se sont temporairement tassées.

Apple s’est impliqué dans l’industrie automobile en 2014 à travers son projet Titan, connu aussi comme l’Apple Car. L’objectif est de développer un véhicule électrique à conduite autonome. Maintenant que le marché des smartphones arrive à maturité, il y a des spéculations selon lesquelles Apple utilisera sa technologie et sa puissance de fabrication pour entrer dans le secteur des véhicules.

En fait, en 2021, Hyundai Motor aurait été en pourparlers avec le géant technologique. Cependant, cela a été démenti par la suite par le constructeur automobile sud-coréen.

Apple est en retard

Apple reste muette sur ses ambitions, mais ces brevets déposés ne font que révéler que l’entreprise progresse dans sa technologie automobile. C’est en 2008 que les demandes de brevets liés aux véhicules déposées par l’entreprise ont pris de l’ampleur, un an après la sortie de l’iPhone. Cependant, Apple a cherché à se concentrer sur la connectivité entre les iPhone et les véhicules. Plus précisément, ses efforts ont porté sur la navigation, ce qui a ouvert la voie au lancement d’Apple CarPlay.

En 2016, les demandes de brevets ont commencé à augmenter, et en 2017, l’entreprise avait déposé un nombre record de 66 demandes, et cela inclut celles liées à la conduite autonome. Apple lorgne depuis un certain temps déjà sur le secteur de la conduite autonome et des véhicules électriques. L’entreprise a montré son intérêt pour ces industries, car c’est là que se trouve l’avenir.

De grandes entreprises comme Waymo et Tesla ont travaillé sur les technologies de conduite autonome et les véhicules électriques. Ces entreprises ont été installées avec toutes les nouvelles technologies, tandis qu’Apple prend son temps dans ce secteur. Mais, cela ne signifie pas qu’elle ne sera pas en mesure d’avoir le même impact. Apple a l’argent nécessaire pour rattraper son retard, et c’est ce qu’elle fait en déposant des demandes de brevets.