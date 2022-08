Google déploie la commutation audio Fast Pair entre les appareils Android

Jusqu’à présent, nous utilisons fréquemment la fonction Fast Pair de Google sur les appareils Android car elle est bénéfique. Même si elle reste une menace, elle facilite un peu le jumelage et la commutation entre les smartphones et les tablettes. Dans le but de remédier à cela, Google annonce la commutation audio, une toute nouvelle technologie qui interagira avec le Fast Pair actuellement disponible sur les Pixel Buds Pro et d’autres appareils à l’avenir. Elle a été annoncée pour la première fois à la Google I/O 2022.

Et maintenant, Google a révélé que les Pixel Buds Pro seront en mesure de passer automatiquement d’un appareil à l’autre sans passer par les menus de réglages, ce qui est l’une des nouvelles capacités les plus utiles des écouteurs. Avec le lancement des Pixel Buds Pro, Google introduit également une nouvelle technologie qui vise à éliminer complètement ce problème. En substance, la nouvelle technologie de commutation audio Android de la société prendra en charge le processus de commutation audio d’un appareil à l’autre. Les Pixel Buds Pro changeront instantanément de sortie et sélectionneront votre tablette lorsqu’un son important arrivera, même si vous êtes en train d’écouter sur votre appareil Android.

Il est possible que Google tente d’éviter de telles plaintes de la part des consommateurs en rendant très simple le retour de l’audio sur l’appareil d’origine. Google a déclaré dans un article de blog que vous avez un contrôle total sur l’expérience avec Android, et que vous pouvez rapidement basculer la musique vers l’appareil sur lequel vous l’écoutiez en tapant sur la notification qui s’affiche.

Le multipoint Bluetooth diffère de la commutation audio en ce sens que les écouteurs et les casques qui le permettent peuvent se connecter simultanément à deux sources audio, ce qui rend inutile la commutation.

Si vous utilisez différents appareils Android, Google semble croire que la commutation audio améliorera la capacité des Pixel Buds Pro à reconnaître l’audio que vous voulez entendre. Certains casques Sony et JBL bénéficieront également d’une mise à jour de leur technologie de commutation audio dans les semaines à venir.

Vous pouvez connecter jusqu’à deux appareils Bluetooth simultanément

En outre, vous pouvez connecter jusqu’à deux appareils Bluetooth simultanément en utilisant des écouteurs à commutation audio prenant en charge le multipoint Bluetooth. En outre, pour une meilleure expérience audio sur plusieurs appareils, assurez-vous que les boutons à bascule pour le multipoint Bluetooth ainsi que la commutation audio sont activés dans vos paramètres « Détails de l’appareil » si votre casque prend en charge les deux fonctions.

Selon l’article de blog, Angela Hsiao de Google a déclaré :