Un nouveau teaser confirme le support de charge de 125W pour le Moto X30 Pro

Nous avons vu plusieurs fuites concernant l’excitant Moto X30 Pro publié sous forme de teasers sur Weibo par Chen Jin, directeur général de Lenovo Mobile Business Group en Chine. Nous avons appris les longueurs focales des caméras arrière du modèle phare (35 mm, 50 mm et 85 mm). La longueur focale indique la distance entre l’objectif et l’image lorsque le sujet est net. La plupart du temps, nous faisons référence à la longueur du zoom (par exemple, le zoom 3X) lorsque nous discutons des spécifications d’un smartphone.

Un autre teaser a révélé que le Moto X30 Pro serait dévoilé le 3 août (en Chine) (en même temps que le Motorola RAZR 3). Avant cela, Chen Jin, de Lenovo, a également évoqué le grand capteur photo 1/1,22″ utilisé sur le smartphone. Le smartphone sera équipé d’un capteur de caméra Samsung de 200 mégapixels, d’un capteur de 50 mégapixels et d’un autre de 12 mégapixels. Selon les dernières rumeurs, ces capteurs devraient piloter respectivement le capteur photo principal, un capteur photo ultra-large et un téléobjectif, et il pourrait y avoir une caméra frontale de 60 mégapixels pour les selfies et les chats vidéo.

Aujourd’hui, un autre teaser est apparu selon My Smart Price. Cette fois, il montre le chargeur de 125 W que supportera le Moto X30 Pro. Il s’agit du chargeur le plus rapide de l’histoire de Motorola, dépassant le chargeur de 68 W du Moto X30 actuellement disponible. Le X30 Pro devrait être alimenté par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh.

Le Moto X30 Pro sera présenté dans le monde entier plus tard cette année sous le nom de Motorola Edge 30 Ultra.

Les dernières rumeurs révèlent également que l’appareil sera équipé d’un écran OLED en plastique (pOLED) incurvé de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui signifie que l’écran se met à jour 144 fois par seconde. Cela rend l’affichage très fluide. Sous le capot, vous devriez trouver le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 combiné avec jusqu’à 8 Go/12 Go de RAM LPDDR5 (mémoire vive) et 128 Go/256 Go de stockage UFS 3.1.

Un smartphone très attendu

La RAM LPDDR5 est la dernière version, la plus rapide et la plus économe en énergie des puces de mémoire vive disponibles pour les smartphones. C’est là que les applications stockent les données à court terme et lorsqu’elles fonctionnent en arrière-plan. L’UFS 3.1 est la version la plus récente et la plus rapide de l’Universal Flash Storage jusqu’à ce que l’UFS 4.0 fasse ses débuts, comme prévu, sur les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 plus tard cette année. Il est utilisé pour transférer des données vers et depuis le stockage de votre téléphone.

Ce pourrait être le téléphone le plus excitant que Motorola smartphone sorti depuis un certain temps.