L’iPhone 14 Pro aura une mémoire vive plus rapide et une capacité de 6 Go !

La gamme d’iPhone 14 d’Apple devrait être annoncée dans moins de deux mois, et plus nous nous rapprochons du lancement officiel, plus les informations font les gros titres. Un nouveau rapport de Digitimes révèle que le géant technologique de Cupertino prévoit de faire passer toute la série d’iPhone à 6 Go de RAM, de sorte que cette fois, même les modèles standard disposeraient de la même quantité de mémoire.

D’autre part, les modèles Pro bénéficieront également d’une augmentation de vitesse, car Apple les fera passer de la LPDDR4X à la LPDDR5. L’iPhone 14 standard et le tout nouvel iPhone 14 Max seront équipés d’une RAM LPDDR4X, tandis que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max passeront à la RAM LPDDR5.

À titre informatif, l’iPhone 13 commence avec 4 Go de RAM et tous les smartphones utilisent la RAM LPDDR4X, bien que la nouvelle RAM LPDDR5, plus rapide et plus économe en énergie, soit disponible depuis un certain temps.

Apple annoncera la nouvelle gamme d’iPhone 14 en septembre, mais jusqu’à présent, la société est restée complètement hermétique à tout ce qui concerne ses nouveaux appareils. Bien sûr, toutes les informations dont nous avons besoin sont déjà apparues par des canaux non officiels. Ainsi, nous savons par exemple qu’Apple prévoit de lancer quatre appareils différents.

Le format iPhone mini sera abandonné, car la société n’est pas vraiment satisfaite de ses ventes actuelles. Dans le même temps, elle lancera un nouveau modèle Max doté d’un écran de 6,7 pouces, qui constituera une variante plus grande de l’iPhone 14 standard. Selon des personnes au fait de la question, la société pourrait appeler ce modèle iPhone 14 Plus, notamment parce qu’elle souhaite éviter toute confusion dans la gamme.

Une puce plus rapide pour les modèles Pro

On pense qu’Apple renoncera également à l’encoche sur les modèles Pro, l’entreprise optant pour un design en forme de poinçon analogue à celui déjà utilisé sur les appareils Android. Les modèles standard, à savoir l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max, continueront de présenter l’encoche. En outre, seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max devraient être équipés de la nouvelle puce A16 Bionic, qui n’est peut-être pas une amélioration radicale par rapport à la puce A15 Bionic, mais qui permettra aux propriétaires de Pro de se vanter. L’iPhone 14 et 14 Max conservera la puce A15 Bionic, qui, rappelons-le, est plus rapide que les puces qui équipent les meilleurs smartphones Android, même si Qualcomm semble combler l’écart.

Le nouveau A16 Bionic, associé à la RAM LPDDR5, pourrait donner un coup de fouet aux performances des modèles haut de gamme d’Apple. En effet, en termes simples, plus la RAM est rapide, plus la vitesse de traitement est élevée. Une RAM plus rapide augmente la vitesse à laquelle la mémoire transfère les informations aux différents composants.

La série sera apparemment dévoilée en septembre aux côtés de trois modèles de montres, dont l’Apple Watch Pro, qui pourrait coûter environ 1 000 dollars et être réservée à un petit nombre de personnes.