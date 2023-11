Les utilisateurs de l’iPhone 14 bénéficieront d’un SOS par satellite pendant une année supplémentaire gratuite

L’année dernière, Apple a ajouté un service de sécurité révolutionnaire appelé SOS d’urgence par satellite à tous ses modèles iPhone 14 aux États-Unis et au Canada. Également étendu à la série iPhone 15 et à 16 pays, dont la France, ce service de sécurité permet aux utilisateurs de contacter les services d’urgence lorsqu’ils se trouvent en dehors de toute couverture cellulaire ou Wi-Fi. Il a déjà eu un impact significatif, sauvant de nombreuses vies.

