Google Drive, Docs et d’autres applications s’améliorent sur les tablettes Android

Après des années de négligence, Google commence enfin à améliorer ses applications sur les meilleures tablettes et smartphones pliables Android. Plusieurs nouvelles fonctionnalités arrivent maintenant dans Google Docs sur Android, spécifiquement pour les grands appareils.

Les appareils Android permettent de glisser et de déposer des données entre les applications tout en étant multitâches depuis plusieurs années (cela a été disponible pour la première fois sur Android 7.0, sorti en 2016), mais peu d’applications ont réellement mis en œuvre la prise en charge du glisser-déposer. Heureusement, les applications Android pour Google Docs, Sheets, Slides, Drive et Keep sont en cours de mise à jour avec le glisser-déposer.

Vous pourrez faire glisser une image d’un onglet Chrome directement dans une présentation Slides, ou faire glisser une sélection de Sheets dans un fichier Docs pour la transformer en tableau. La fonctionnalité fonctionnera le mieux sur les tablettes Android dotées de grands écrans, mais elle peut également s’avérer utile sur les smartphones pliables de type livre, comme le Galaxy Z Fold 3.

Google Drive ajoute également la possibilité d’ouvrir les fichiers dans une nouvelle fenêtre, accessible en maintenant le doigt sur le fichier et en sélectionnant « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ». Sur la plupart des tablettes (et des smartphones pliables), cela ouvrira un aperçu dans une vue multifenêtre, mais si vous utilisez un environnement de bureau comme Samsung DeX, cela devrait apparaître comme une autre fenêtre survolée.

Cela signifie que vous pouvez enfin garder un fichier ouvert tout en faisant autre chose dans l’application Drive, comme parcourir d’autres fichiers ou vérifier les options de partage. Cependant, il semble que vous ne puissiez toujours pas avoir deux fenêtres de navigation de fichiers ouvertes simultanément.

Enfin les raccourcis informatiques

Enfin, Google indique que « vous pouvez désormais utiliser des raccourcis clavier simples et familiers, tels que sélectionner, couper, copier, coller, annuler et rétablir, pour naviguer rapidement dans Drive, Docs et Slides, sans avoir à ralentir et à retirer vos mains des touches ». Ces applications avaient déjà des raccourcis clavier sur Android, donc on ne sait pas exactement ce qui est nouveau ici, mais c’est génial de les avoir quand même.

Les nouvelles fonctionnalités font partie de l’accent mis récemment par Google sur une expérience de tablette plus optimisée dans Android, en commençant par la mise à jour Android 12 L de l’année dernière et en continuant dans Android 13. Même si les tablettes Android sont populaires depuis au moins une dizaine d’années (principalement sur des appareils abordables comme les Amazon Fire), de nombreuses applications et services Google n’ont pas été correctement optimisés pour les grands écrans pendant la majeure partie de cette période.

Les changements susmentionnés sont assez prometteurs. Google indique que les nouvelles fonctionnalités seront déployées sur Android « au cours des prochaines semaines ». Malheureusement, l’un des hacks de productivité les plus puissants auxquels les utilisateurs de Chrome aspirent depuis longtemps — la prise en charge de l’extension Chrome — n’est toujours pas en vue. Les extensions font partie intégrante du flux de travail quotidien, et elles pourraient vraiment amener l’expérience de travail sur une tablette Android à un tout autre niveau. Cependant, pour l’instant, elles ne sont toujours pas là.