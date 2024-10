Google Earth et Google Maps : Des mises à jour majeures pour une expérience immersive

Google a dévoilé une série d’améliorations majeures pour ses plateformes Google Earth et Google Maps, visant à offrir aux utilisateurs une expérience encore plus immersive et informative. Parmi ces nouveautés, on retrouve l’introduction d’images historiques dans Google Earth, une expansion considérable de la couverture Street View et l’utilisation de l’IA pour affiner les images satellites.

L’une des fonctionnalités les plus marquantes de cette mise à jour est l’ajout d’images historiques à Google Earth. Les utilisateurs peuvent désormais remonter le temps et observer l’évolution des paysages au fil des décennies. Cette fonctionnalité offre un aperçu fascinant de l’impact de l’activité humaine et du changement climatique, en présentant un témoignage visuel saisissant de la transformation des forêts, des villes et des éléments naturels.

Les images historiques couvrent différentes périodes, certains endroits offrant des aperçus remontant jusqu’à 80 ans. Les grandes villes comme Londres, Paris et Berlin font partie des zones où les utilisateurs peuvent accéder à des images plus anciennes, certaines photos datant même des années 1930.

Cette fonctionnalité est disponible sur les versions Web et mobile de Google Earth.

Street View s’étend à de nouveaux horizons

Google enrichit également son offre Street View avec une mise à jour importante qui apporte de nouvelles images à près de 80 pays, dont certains bénéficient d’une couverture pour la première fois, comme la Bosnie, la Namibie, le Liechtenstein et le Paraguay. De plus, les mises à jour de Street View incluront une couverture améliorée dans des pays tels que l’Australie, le Brésil, le Danemark, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Rwanda, entre autres.

Google a également évoqué l’utilisation d’une nouvelle caméra légère conçue pour capturer des images plus facilement dans des zones reculées et difficiles d’accès. La conception compacte de la caméra offre une plus grande flexibilité dans la collecte de nouvelles données, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent s’attendre à une expansion encore plus importante de la couverture Street View à l’avenir.

L’IA au service de la qualité des images satellites

Nous sommes en 2024, alors bien sûr, Google ne laisse pas l’IA de côté. En plus d’étendre la couverture géographique, Google exploite l’IA pour améliorer la qualité des images satellites sur Google Earth et Google Maps. Grâce à un nouveau modèle d’IA appelé Cloud Score+, l’entreprise améliore la clarté de ses images satellites en supprimant les obstructions visuelles telles que les nuages, la brume et la poussière.

Ces nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à Google Earth et Google Maps offrent aux utilisateurs de nouvelles façons d’explorer et de comprendre notre planète. Que vous soyez passionné d’histoire, de géographie ou simplement curieux de découvrir le monde qui vous entoure, ces outils vous permettront de voyager dans le temps et l’espace comme jamais auparavant.

En tant qu’utilisateur régulier de Google Maps, qui aime explorer le monde depuis chez lui grâce à Street View lorsqu’il n’est pas possible de voyager, je trouve cette mise à jour très intéressante.