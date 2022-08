Un indice du Pixel Fold a été repéré dans l’application Appareil photo de Google

Si vous n’avez jamais pris un smartphone pliable dans les mains — ce qui est assez probable — alors vous n’avez peut-être pas réalisé qu’il y a des caméras arrière et frontale, comme d’habitude, mais également une caméra frontale sur l’écran interne pliable. Lorsque le smartphone est ouvert, vous avez une caméra frontale sur le grand écran, et effectivement deux caméras à l’arrière. Lorsque le téléphone se replie, l’écran secondaire entre en jeu, et l’une des caméras arrière devient une caméra orientée vers l’avant.

