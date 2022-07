Après avoir annoncé une perte record d’abonnés, l’action Netflix s’est envolée

Netflix a publié ses résultats du deuxième trimestre, qui font apparaître une baisse trimestrielle record de 970 000 abonnés. Certains considèrent qu’il s’agit d’une grande victoire pour le diffuseur de vidéos, étant donné qu’au trimestre dernier, la société avait prévu de perdre 2 millions d’abonnés au cours des trois mois se terminant en juin. Netflix compte désormais 220,67 millions d’abonnés et prévoit d’en ajouter un million au cours du trimestre actuel, qui se termine en septembre.

La croissance d’une année sur l’autre du nombre d’adhésions à des services de streaming payants a tendance à diminuer. Au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021, cette tendance a respectivement augmenté de 8,4 % et 9,4 %. Mais au cours des trois derniers trimestres, le nombre d’adhésions au streaming payant a augmenté de 8,9 %, 6,7 % et 5,5 %. Et Netflix s’attend à ce que la croissance continue de ralentir pour atteindre un taux de seulement 3,8 % au cours du troisième trimestre de cette année.

La croissance du chiffre d’affaires ralentit également, les augmentations trimestrielles passant de 19,4 % au deuxième trimestre 2021 à 16,3 % (T3 21), 16 % (T4 21), 9,8 % (T1 22), 8,6 % (T22 22) et une estimation de 4,7 % pour le trimestre en cours.

Pour tenter de redresser la barre, Netflix a redoublé d’efforts pour empêcher le partage des mots de passe, a licencié 450 employés et prévoit de lancer un service à bas prix soutenu par la publicité en partenariat avec Microsoft au début de l’année prochaine.

Dans une lettre aux abonnés publiée, Netflix a non seulement annoncé la mise en place d’un service moins cher financé par la publicité, mais a également révélé que sa nouvelle fonction « Ajouter un foyer », conçue pour réduire le partage de mots de passe, coûterait 3 dollars supplémentaires par mois pour qu’un foyer partage son service avec un autre foyer.

Netflix s’en sort bien

Pour le dernier trimestre, Netflix a réalisé un chiffre d’affaires de 8 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 1,44 milliard de dollars, soit 3,20 dollars par action. Il s’agit d’une hausse de 6,5 % du bénéfice net sur une base annuelle, tandis que le bénéfice par action a augmenté de 7,7 % entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022. Wall Street a apprécié le rapport et les actions de Netflix (NFLX) ont augmenté de 10,71 dollars, soit 5,61 %, pendant les heures de négociation normales, pour atteindre 201,63 dollars. Après les heures de négociation, l’action a gagné 15,21 dollars supplémentaires, soit 7,54 %, pour atteindre 216,84 dollars.

Comme d’habitude dans ce secteur, le contenu est roi et Netflix continue de produire des films à gros budget comme ceux que l’on s’attend normalement à voir au cinéma. La quatrième saison de « Stranger Things » a été un grand succès pour le diffuseur de vidéos, les téléspectateurs ayant afflué vers la dernière version de la série qui a été nominée pour plusieurs Emmy Awards.