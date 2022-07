FIFA 23 sera lancé en septembre, de nouvelles caractéristiques de jeu ont été dévoilées

Après avoir teasé les fans de FIFA avec l’annonce de la couverture de FIFA 23 Ultimate Edition, EA est de retour avec la révélation complète du jeu. Comme prévu, le prochain épisode de la série sportive à succès, FIFA 23, sortira cet automne, le 30 septembre.

Les précommandes sont désormais disponibles pour FIFA 23, qui sera lancé sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. EA a également annoncé que l’accès anticipé à FIFA 23 Ultimate Edition débutera le 27 septembre.

Dotée de la nouvelle évolution de la technologie HyperMotion2, FIFA 23 promet d’établir une nouvelle norme en matière de gameplay réaliste et immersif. De plus, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, FIFA 23 présentera des équipes de clubs féminins avec l’inclusion de la Barclay Women’s Super League et de la Division 1 Arkema au lancement.

Mais ce n’est pas tout ! EA a révélé que les joueurs pourront vivre l’expérience ultime du football international, tant masculin que féminin, dans FIFA 23, avec la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 pour les hommes et la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023 pour les femmes, en tant que mises à jour post-lancement, sans frais supplémentaires.

Lors de son lancement cet automne, FIFA 23 apportera de nombreuses améliorations et innovations dans les modes Carrière, Clubs Pro, VOLTA FOOTBALL, FIFA 23 Ultimate Team, etc. De plus, le nouveau système de coaching du Centre d’entraînement permettra aux nouveaux joueurs et aux joueurs moins expérimentés d’apprendre facilement les bases avant de se lancer dans un match.

Un cross-play qui sera apprécié

De plus, les mouvements des équipes et des joueurs sur le terrain sont plus réactifs, plus intelligents et plus authentiques. Les fans de FIFA doivent également s’attendre à une pléthore d’autres améliorations, notamment un nouveau système de dribble intelligent, une transition plus naturelle et plus fluide vers le tir, une toute nouvelle mécanique d’accélération, une meilleure conscience du joueur et bien plus encore.

Tout aussi important est l’ajout de fonctionnalités de cross-play, qui permettront aux joueurs sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Google Stadia et PC de jouer ensemble. Les versions PlayStation 4 et Xbox One de FIFA 23 seront compatibles entre elles, mais pas avec les autres plateformes de jeu.