WhatsApp vous permet enfin de transférer des discussions entre iOS et Android

Même si vous pourriez vous poser la question, WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, et de loin. L’application est le principal moyen de communication par Internet dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, et compte plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois. Bien que l’application soit disponible depuis plus de 10 ans sur iOS et Android, elle ne prenait pas en charge les transferts d’historique de discussions entre plateformes jusqu’à récemment.

Cela a changé en 2021 lorsque WhatsApp a déclaré qu’elle apporterait la possibilité de transférer l’historique des discussions entre les smartphones iOS et Android de manière progressive.

La société a d’abord introduit la possibilité de transférer l’historique des discussions de l’iPhone aux appareils Samsung, et en octobre 2021, elle a annoncé une nouvelle façon de transférer l’historique des discussions WhatsApp d’iOS à Android. Quelques mois plus tard, WhatsApp a déclaré qu’il était possible de transférer l’historique des discussions de tous les smartphones Android vers iOS en utilisant l’application Migrer vers iOS d’Apple. Cette fonctionnalité est toutefois restée en version bêta pendant plusieurs mois. Depuis le 20 juillet 2022, la fonctionnalité a commencé à être déployée pour les utilisateurs de la version stable de WhatsApp.

A new way to keep the chats that mean the most 📱📲 Today, you’ll have the ability to transfer your entire chat history from Android to iOS and vice versa. Now you have the freedom to switch to and from your preferred devices. — WhatsApp (@WhatsApp) July 20, 2022

Si vous achetez un iPhone pour remplacer votre vieux smartphone Android et que vous souhaitez avoir tout votre historique de discussions WhatsApp sur le nouvel appareil, vous devez vous rappeler que plusieurs conditions préalables doivent être remplies pour que cela fonctionne.

Votre smartphone Android devra fonctionner sous Android 5 ou plus, tandis que l’iPhone cible devra fonctionner sous iOS 15.5 ou plus. Les utilisateurs devront installer l’application Migrer vers iOS depuis leur smartphone Android avant de lancer le processus de transfert. Le smartphone Android doit exécuter la version 2.22.7.74 de WhatsApp ou une version supérieure. La chose la plus importante à noter à propos de ce processus est le fait que l’iPhone cible doit être complètement neuf ou réinitialisé aux paramètres d’usine avant le début du processus. La page officielle WhatsApp FAQ détaille le processus que les utilisateurs devront effectuer pour migrer l’historique des discussions d’un smartphone Android vers un appareil iOS.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs

Pour les utilisateurs souhaitant transférer l’historique des discussions WhatsApp d’iOS vers Android, Google a introduit une nouvelle méthode en octobre 2021 qui était exclusivement disponible pour les appareils Samsung et Pixel. Cette méthode impliquait de connecter les deux appareils à l’aide d’un câble USB-C vers Lightning et de scanner un QR code sur l’écran de l’iPhone pour lancer le processus. Dans l’article de blog, Google a affirmé que la fonctionnalité serait déployée sur tous les appareils fonctionnant sous Android 12. Étrangement, nous ne sommes pas tombés sur une page officielle de la FAQ de WhatsApp qui détaille les étapes nécessaires pour effectuer un transfert de l’historique des discussions WhatsApp d’iOS à Android. Ce qui rend les choses encore plus confuses, c’est le fait que l’article du blog de Google présentant la fonctionnalité ne couvre pas réellement l’ensemble du processus en détail.

C’est sans doute l’une des fonctionnalités de WhatsApp les plus demandées et la bonne nouvelle est que la plateforme de messagerie appartenant à Meta a finalement tenu compte des demandes des gens et l’a introduite. Donc, si vous cherchez à passer d’Android à iOS, ou vice versa, vous pouvez maintenant facilement déplacer vos discussions WhatsApp également.