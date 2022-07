Un juge décide que Twitter peut accélérer son procès contre Elon Musk

by

Twitter et Elon Musk devraient s’affronter lors d’un procès de cinq jours en octobre, suite au changement d’avis du milliardaire concernant le rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars.

La décision de la chancelière Kathaleen McCormick, juge en chef de la Cour de chancellerie du Delaware, est un coup dur pour Musk, dont les avocats souhaitaient un procès au début de l’année prochaine.

Mais l’accord sur Twitter étant désormais dans les limbes, McCormick a accepté d’accélérer le procès lors d’une audience sur Zoom ce mardi. « La réalité est que le retard menace de causer un préjudice irréparable aux vendeurs et à Twitter », a déclaré McCormick dans sa décision depuis le banc. « Plus le retard est long, plus le risque est grand ».

Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Tesla et SpaceX a déclaré qu’il annulait l’accord en raison de préoccupations concernant le nombre de comptes sur Twitter qui sont faux ou des spams. La semaine dernière, Twitter a poursuivi Musk en justice pour le forcer à aller jusqu’au bout de l’achat, l’accusant d’utiliser la question des comptes robots automatisés comme prétexte pour se retirer d’un accord qui n’était plus bon pour lui financièrement.

La date du procès en octobre est une victoire pour Twitter, qui avait demandé un procès accéléré de quatre jours en septembre.

Un préjudice à Twitter

L’incertitude causée par la menace de Musk de se retirer de l’accord « inflige un préjudice à Twitter chaque heure de chaque jour », a déclaré Bill Savitt, l’avocat principal de Twitter, lors de l’audience. Les avocats de Musk ont fait valoir qu’ils avaient besoin de plus de temps pour enquêter sur ses préoccupations concernant les chiffres des utilisateurs de Twitter, et qu’un procès ne devrait pas avoir lieu avant février.

Andrew Rossman, l’avocat de Musk, a qualifié la demande de Twitter pour un procès en septembre de « totalement injustifiable », affirmant qu’il faudrait des mois pour analyser les données de Twitter et consulter des experts. Il a ajouté que Twitter s’était déjà traîné les pieds pour partager des informations dont Musk disait avoir besoin pour vérifier les estimations de l’entreprise concernant les faux comptes.

« Les réponses qu’il a reçues étaient alarmantes », a déclaré Rossman. « Les réponses qu’il a reçues étaient alarmantes. La réponse évasive de l’entreprise était encore plus alarmante ». Savitt a accusé Musk d’essayer de « saboter » l’accord et de faire tourner le chrono au-delà d’avril 2023, date à laquelle les 13 milliards de dollars que Musk a trouvés auprès des banques pour financer l’accord expireront.

Un vrai litige : le nombre de spams

Twitter a longtemps déclaré qu’il estimait que moins de 5 % des utilisateurs quotidiens n’étaient pas de vraies personnes. Musk affirme qu’il pense que le chiffre réel est beaucoup plus élevé, mais il n’a présenté aucune preuve de son affirmation selon laquelle Twitter déforme la prévalence des faux comptes sur la plateforme.

La question de savoir combien de comptes ne sont pas des personnes réelles « n’est absolument pas soumise au tribunal », a déclaré Savitt, car elle ne fait pas partie de l’accord signé par Musk. Il l’a qualifiée de « question inventée » destinée à « obscurcir et retarder ». Rossman a rétorqué que le nombre d’utilisateurs de Twitter est le principal enjeu du litige et que le tribunal devrait donner à l’équipe de Musk le temps de creuser la question. Il a accusé Twitter d’essayer de « couvrir de secret » ses estimations de spam afin de pousser Musk à conclure l’accord.

« Nous sommes heureux que le tribunal ait accepté d'accélérer ce procès », a déclaré un porte-parole de Twitter après le jugement.