WhatsApp pourrait bientôt vous permettre de poster des notes vocales comme Statut

C’est un autre jour et nous avons une autre fonctionnalité de WhatsApp, qui pourrait être introduite dans un avenir plus ou moins lointain. Il s’agit d’une mise à jour pour la section Statut, et permettra aux gens de partager des notes vocales en tant que mise à jour de statut.

Les plateformes Instagram et Facebook, appartenant à Meta, ont été les premières à obtenir l’option d’ajouter des Stories, où les gens pouvaient partager ce qu’ils voulaient. Ces Stories ne sont pas permanentes et sont supprimées après 24 heures. Quelque chose d’analogue sous la forme de mises à jour de statut est arrivé sur WhatsApp, où vous pouviez poster n’importe quoi et le partager avec vos contacts.

Un récent rapport de WABetaInfo révèle que la plateforme de messagerie appartenant à Meta prévoit d’introduire l’option de télécharger des notes vocales en tant que médias éphémères. Cette fonctionnalité est testée dans le cadre de la nouvelle version bêta de WhatsApp pour Android, la mise à jour 2.22.16.3.

Il est révélé qu’il y aura une icône de microphone dans la section Statut, qui vous permettra de télécharger de l’audio en tant que statut et cela sera connu comme un statut vocal. Cela rejoindra les options existantes de téléchargement d’une photo, d’une vidéo, de liens ou même de modèles de texte. Jetez un coup d’œil à la capture d’écran pour vous faire une idée.

Les statuts vocaux auront les mêmes paramètres de confidentialité que les mises à jour de statut habituelles ; vous pourrez choisir tous vos contacts, exclure certains contacts ou sélectionner certains contacts qui pourront voir la mise à jour. De plus, ces mises à jour seront également chiffrées de bout en bout.

Cette fonctionnalité est encore en cours de développement. On ne sait donc pas si elle verra réellement le jour. Et si c’est le cas, nous ne savons pas quand elle arrivera en version bêta puis pour tous.

Les lunettes Ray-Ban Stories compatibles avec WhatsApp

Pendant ce temps, il y a une autre mise à jour pour WhatsApp. Les lunettes Ray-Ban Stories sont désormais compatibles avec WhatsApp, ce qui permettra aux utilisateurs d’entendre les messages à haute voix, de passer des appels et d’envoyer des messages chiffrés de bout en bout. Cela s’ajoute à la possibilité de prendre des photos et des vidéos par les lunettes et de les publier sur Facebook. Pour rappel, ces lunettes connectées ont été présentées l’année dernière.

L’annonce a été faite par Mark Zuckerberg et concrétise la vision de Meta d’un monde AR/VR. Mark Zuckerberg a également suggéré que les utilisateurs seront bientôt en mesure de répondre aux messages sur Messenger et WhatsApp par des commandes vocales. Plus de détails sur le fonctionnement de cette configuration sont attendus prochainement.