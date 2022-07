Vous pourriez bientôt être en mesure de signer des fichiers directement dans Google Docs

Google Workspace est la version payante des services de la marque, tels que Google Docs, Sheets et Drive, qui sont commercialisés auprès des entreprises et des professionnels.

Lorsque le moment est venu de signer, le suivi et la progression des signatures peuvent également être contrôlés dans Google Documents. Il est également possible de créer des copies des contrats s’ils sont destinés à être utilisés plus d’une fois. Une fois que toutes les parties ont signé un document, un contrat complet est envoyé par e-mail au format PDF pour la conservation des données.

La marque a ajouté que son intention en ajoutant des signatures électroniques à Google Docs est de créer une couche de sécurité, en évitant aux collaborateurs de devoir télécharger et retélécharger des fichiers PDF afin de transférer des contrats en ligne terminés . Toute la rédaction et l’élaboration du contrat peuvent être effectuées dans Google Documents.