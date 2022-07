James Webb capture les lunes et les anneaux de Jupiter dans l’infrarouge

Le télescope spatial James Webb a fait les gros titres la semaine dernière grâce à sa capacité à regarder plus profondément que jamais dans l’univers, mais il sera également utilisé pour étudier des cibles plus proches de chez nous. Outre les galaxies lointaines et les exoplanètes, le Webb sera également utilisé pour étudier des objets situés dans notre système solaire. L’un des premiers projets de recherche auquel il participera portera sur Jupiter, ses anneaux et ses lunes.

Aujourd’hui, la NASA et ses partenaires, l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne ont démontré la capacité de Webb à étudier Jupiter en publiant les premières images qu’il a prises de cibles dans notre système solaire. Les images montrent les emblématiques rayures de Jupiter dans l’infrarouge, ainsi que certains de ses satellites, comme Europe, clairement visible ci-dessous :

« Combinées aux images du champ profond publiées l’autre jour, ces images de Jupiter démontrent toute l’étendue de ce que Webb peut observer, depuis les galaxies observables les plus faibles et les plus lointaines jusqu’aux planètes de notre propre cosmique que vous pouvez voir à l’œil nu », a déclaré dans un communiqué l’un des chercheurs ayant travaillé sur ces images, Bryan Holler, du Space Telescope Science Institute.

Toutes ces images ont été prises à l’aide de l’instrument NIRCam du télescope Webb, mais avec différents filtres qui permettent de distinguer différentes caractéristiques. Dans le filtre de 3,2 microns à droite ci-dessous, par exemple, vous pouvez voir plus clairement les lunes Metis et Thebe ainsi que la plus grande et la plus brillante Europe.

« Je n’en revenais pas que nous ayons tout vu si clairement, et à quel point ils étaient brillants », a déclaré Stefanie Milam, scientifique adjointe du projet Webb pour la science planétaire. « C’est vraiment excitant de penser à la capacité et à l’opportunité que nous avons d’observer ce genre d’objets dans notre système solaire ».

Une image a même réussi à capturer les anneaux de Jupiter, rarement vus, qui ont été observés à l’aide d’un filtre de plus grande longueur d’onde :

De réelles prouesses

La variété des caractéristiques relevées dans ces images est très prometteuse quant au potentiel de Webb pour l’étude de cibles situées dans notre système solaire — plus encore que ne l’espéraient les chercheurs.

« Les images de Jupiter dans les filtres à bande étroite ont été conçues pour fournir de belles images de l’ensemble du disque de la planète, mais la richesse des informations supplémentaires sur les objets très peu lumineux (Metis, Thebe, l’anneau principal, les brumes) dans ces images avec des expositions d’environ une minute a été une surprise très agréable », a déclaré John Stansberry, responsable de la mise en service de NIRCam au Space Telescope Science Institute.