Nanoleaf lance une édition limitée d’un jeu de triangle Ultra Black

Pour célébrer son 10e anniversaire, Nanoleaf a annoncé hier une toute nouvelle série de lampes en édition limitée. Bien que Nanoleaf fabrique certains des meilleurs produits d’éclairage connecté, certains n’aiment pas les formes blanches sur le mur lorsqu’ils sont éteints.

J’adore les panneaux Nanoleaf, et les panneaux Elements Woodgrain ont quelque peu résolu le problème d’avoir des panneaux en plastique blanc assez peu esthétiques sur le mur. Cependant, les panneaux en bois ne proposent que des nuances de blanc, et non des couleurs complètes. La nouvelle édition limitée du Nanoleaf noir vous offre le meilleur des deux mondes.

Pour ceux qui l’ignorent, toute la gamme de panneaux de Nanoleaf, qui comprend des hexagones, des triangles et des mini-triangles, sont des panneaux modulaires qui peuvent être assemblés pour concevoir différents motifs géométriques sur votre mur ou votre plafond. Ils offrent une compatibilité avec Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, et plus encore. Avec des radios Wi-Fi et Thread à bord, ils peuvent également agir comme un routeur Thread, une fonctionnalité clé pour la future norme de maison connectée Matter.

Ne vous méprenez pas, tant que votre Nanoleaf est allumé, il est fantastique, mais pas tant que ça, une fois l’interrupteur éteint. Si vous optez pour les nouveaux panneaux noirs de Nanoleaf, ils constituent toujours une pièce maîtresse sur le mur.

Les nouveaux panneaux Nanoleaf Ultra Black sont livrés avec des pièces entièrement noires, des plaques de montage, des câbles d’alimentation et bien plus encore, ce qui leur donne un aspect sophistiqué et épuré. Puis, comme tout autre panneau Nanoleaf, vous profiterez de toutes sortes de scènes d’éclairage, d’animations et autres dès que vous les allumerez.

Un noir magnifique !

D’après les premières images, le contraste entre les bordures noires des panneaux et les couleurs leur donne instantanément une belle allure. Le communiqué de presse indique que les nouveaux Ultra Blacks sont plus élégants, plus fins, qu’ils offrent davantage d’options de montage pour laisser libre cours à votre imagination, et qu’ils peuvent même fonctionner avec d’autres formes.

En gros, vous avez plus d’options qu’avant dans un design nettement plus beau. Malheureusement, il s’agit d’une édition limitée, et je doute que Nanoleaf en ait beaucoup de disponibles. Espérons qu’ils rencontrent un succès et que Nanoleaf les commercialise.

L’édition limitée du kit Nanoleaf Shapes Ultra Black Triangles à 9 panneaux est disponible au prix de 219,99 euros. En outre, Nanoleaf propose des packs d’extension supplémentaires de 3 panneaux pour 69,99 euros si vous avez besoin de quelques extras. Faites vite avant qu’il n’y en ait plus.