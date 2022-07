La dernière bêta d’Android 13 arrive avant son lancement officiel « dans les semaines à venir »

Google est tout à fait prêt à pousser Android 13 pour les utilisateurs. Et avant de le faire, Google a publié la bêta 4 pour les développeurs d’Android 13, qui est la dernière pour « les tests et le développement ». La bêta 4 d’Android 13 vise surtout à apporter quelques touches finales avant l’arrivée de la version stable.

La dernière bêta 4 d’Android 13 ne présente pas de nouvelles fonctionnalités, contrairement aux précédentes mises à jour bêta. Mais, elle va plus loin que la stabilité de la plateforme atteinte par Android 13 Beta 3 et inclut une version candidate à la publication. Cela permet aux développeurs de terminer tous leurs tests de compatibilité et de publier les mises à jour de compatibilité avant la version stable.

La bêta 4 finalise également les API SDK et NDK, les comportements système orientés vers les applications et les restrictions sur les interfaces non SDK. Fondamentalement, la nouvelle version bêta d’Android 13 comprend presque tout pour que les développeurs puissent tester leurs applications pour une meilleure compatibilité et même les fonctionnalités d’Android 13.

Android 13 est axé sur diverses nouvelles fonctionnalités de confidentialité comme les autorisations de notification, le sélecteur de photos, et plus encore. Il ajoute également quelques changements visuels sous la forme de nouveaux thèmes Material You (pour les icônes des applications également), la prise en charge de la langue par application, un meilleur support pour les appareils à grand écran, et bien d’autres choses encore.

Elle prend également en charge le Bluetooth LE, la vidéo HDR et des normes plus « modernes ».

Un déploiement dans quelques semaines

La nouvelle version bêta 4 d’Android 13 est automatiquement disponible en tant que mise à jour OTA pour les personnes qui se sont déjà inscrites au programme bêta. Ceux qui veulent l’essayer maintenant peuvent se rendre ici pour s’inscrire. Elle est disponible pour les appareils Pixel et également certains smartphones d’autres constructeurs. Vous pouvez consulter la liste des appareils compatibles Android 13 pour davantage de clarté.

En ce qui concerne la disponibilité de la version stable d’Android 13, Google n’a pas révélé le calendrier exact, mais suggère que nous sommes à quelques semaines de son déploiement pour tous. Pour le contexte, Android 12 est sorti en octobre dernier, tandis qu’Android 11 est sorti en septembre 2020.