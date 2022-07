Vous pouvez désormais streamer sur Instagram depuis votre bureau

Instagram teste actuellement un nouvel outil Live Producer qui permet aux streamers de faire du direct à partir d’un ordinateur de bureau en utilisant des logiciels de streaming, tels que OBS, Streamyard et Streamlabs. L’entreprise appartenant à Meta a déclaré que l’outil est encore en phase de test et n’est pas encore complètement déployé.

« Nous travaillons toujours sur les moyens de faire d’Instagram Live un lieu significatif pour les expériences partagées », a déclaré un porte-parole de Meta. « Nous testons actuellement un moyen de permettre aux streamers de lancer un direct en utilisant un logiciel de streaming avec un petit groupe de partenaires ».

Instagram affirme que la nouvelle intégration ouvre des fonctionnalités de production en dehors de la caméra traditionnelle du smartphone, y compris des caméras supplémentaires, des microphones externes et autres.

Pour utiliser le nouvel outil, vous devez d’abord sélectionner le logiciel de streaming que vous utiliserez pour votre événement en direct. Vous pouvez commencer par ouvrir l’interface de votre logiciel de streaming et repérer l’endroit où saisir votre URL et la clé du flux. Instagram indique que l’URL et la clé de diffusion vous permettront de diffuser la configuration de votre logiciel de streaming directement sur Instagram Live. Ensuite, vous devez ouvrir la version de bureau d’Instagram et cliquer sur le bouton « Ajouter une publication » et sélectionner « Live » dans le menu déroulant.

Vous pouvez ensuite saisir le titre de votre vidéo en direct dans l’écran « Go Live » et sélectionner votre public. Vous verrez ensuite un écran contenant votre URL unique et votre clé de diffusion, ainsi que des instructions sur la manière de les utiliser.

Une fonctionnalité très pratique

Dans la visionneuse Live Producer sur instagram.com, vous verrez un aperçu de ce à quoi ressemblera votre flux. L’aperçu de Live Producer doit refléter ce que vous avez configuré sur le logiciel de streaming.

Instagram note que si vous mettez fin à votre flux dans le logiciel de streaming avant de terminer votre diffusion Live Producer, la vidéo en direct continuera tout en affichant la dernière image reçue du logiciel de streaming. La société encourage les utilisateurs à mettre fin à la diffusion sur Live Producer d’abord avant de mettre fin au flux sur le logiciel de streaming afin de s’assurer que leur vidéo en direct se termine en douceur.

En outre, les diffuseurs ne pourront voir et répondre aux commentaires que dans Live Producer. Les autres fonctionnalités de Live, notamment les salles en direct, les achats, les collectes de fonds, l’identification des commentaires et les questions-réponses, ne sont pas prises en charge par Live Producer. La modération n’est pas non plus prise en charge par Live Producer pour le moment, indique l’entreprise.

La société n’a pas dit quand elle prévoit de déployer l’outil à tous les utilisateurs.