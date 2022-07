Samsung est resté le premier fabricant de smartphones au cours du premier trimestre

Les dernières données de l’International Data Corporation, alias IDC, montrent que Samsung est resté le premier vendeur de smartphones au cours du premier trimestre de 2022, le fabricant sud-coréen ayant livré 73,6 millions de combinés au cours des trois premiers mois de l’année.

Cela représente une baisse de 1,2 % en glissement annuel des ventes au premier trimestre pour l’entreprise, qui détient une part de marché mondiale de 23,4 %. Derrière Samsung, en deuxième position, se trouve… vous l’avez compris ! Apple.

Apple a vendu 56,5 millions d’iPhone de janvier à mars, ce qui lui a permis d’obtenir une part de 18 % du gâteau mondial des smartphones. Contrairement à Samsung, Apple a pu enregistrer un gain annuel de 2,2 % en termes de livraisons, ce qui fait de l’entreprise la seule à afficher une croissance des livraisons de smartphones d’une année sur l’autre au cours des trois premiers mois de l’année.

Pour revenir à la liste, IDC indique que Xiaomi occupe la troisième place après avoir expédié 39,9 millions de smartphones au cours du premier trimestre. L’entreprise a ainsi obtenu une part de marché de 12,7 % au cours de cette période. OPPO et Vivo étaient quatrième et cinquième au cours du premier trimestre 2022 avec des expéditions respectives de 27,4 millions et 25,3 millions. Les deux entreprises ont connu une baisse de leurs livraisons d’une année sur l’autre pour le trimestre, les livraisons de OPPO ayant diminué de 27 % et celles de Vivo de 28 %.

La part de marché de OPPO au premier trimestre était de 8,7 %, tandis que celle de Vivo s’élevait à 8,1 %. D’autres fabricants non nommés ont enregistré 91,4 millions de livraisons. IDC indique que, dans l’ensemble, les expéditions mondiales de smartphones ont diminué de 8,9 % en glissement annuel au cours du premier trimestre. Cela fait maintenant trois trimestres consécutifs de baisse des expéditions pour l’industrie. 314,1 millions d’unités ont été livrées au cours du premier trimestre de cette année, soit 3,5 % de moins que ce que le chercheur avait prévu pour le trimestre en février.

Des ventes en baisse

Au premier trimestre de l’année dernière, 344,7 millions de smartphones avaient été livrés dans le monde, ce qui signifie que les livraisons du premier trimestre de cette année ont diminué de plus de 30 millions de téléphones.

La directrice de la recherche d’IDC, Nabila Popal, attribue les difficultés actuelles aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement en composants importants pour la fabrication des smartphones. La demande des consommateurs, dit-elle, a été affectée par les problématiques économiques et l’inflation mondiale qui ont réduit la demande de smartphones. Selon elle, « bien qu’une certaine baisse était attendue au premier trimestre, en raison des problèmes d’approvisionnement et de logistique en cours et d’une comparaison difficile d’une année sur l’autre, les choses semblent avoir pris un tour plus défavorable. »