Il faut s’attendre à ce que la série d’iPhone 14 soit lancée le 13 septembre

Comme la plupart des consommateurs le savent, Apple dévoile habituellement les derniers modèles d’iPhone en septembre, généralement au cours de la première ou de la deuxième semaine du mois. C’est difficile à croire, mais avec le temps qui passe si vite, nous ne sommes plus qu’à environ huit-neuf semaines de voir la gamme de l’iPhone 14 voir le jour. Pouvons-nous nous concentrer sur une date plus précise ? Un informateur sur Twitter, dont le pseudonyme est @ihacktu, affirme que les iPhone pour 2022 seront annoncés le mardi 13 septembre. Vous avez bien lu, la nouvelle gamme d’iPhone 14 pourrait voir le jour le 13 septembre.

Cette information coïncide avec une analyse qui montre qu’Apple organise généralement l’annonce de ses nouveaux iPhone, le premier ou le deuxième mardi de septembre. Cela réduirait l’annonce à deux dates, le 5 ou le 6 septembre. Mais chaque année, aux États-Unis, le premier mardi de septembre est précédé de la fête du Travail, qui tombe le premier lundi du mois. Par conséquent, la date du 13 septembre, estimée par iHacktu iLeaks, pourrait être la bonne.

I’m thinking of stopping tweeting after the presentation of the iPhone 14 on September 13 2022 3/3 — iHacktu ileaks  (@ihacktu) June 22, 2022

Les précommandes commenceront probablement le vendredi suivant l’événement ou le 16 septembre, avec une date de sortie possible le 23 septembre. Cela vous semble correct ? Nous prévoyons quatre modèles, l’iPhone mini de 5,4 pouces étant remplacé par l’iPhone 14 Plus (ou iPhone 14 Max) de 6,7 pouces. Le trio restant devrait comprendre l’iPhone 14 de 6,1 pouces, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Bien entendu, ces dates sont des estimations. À notre époque, nous sommes toujours confrontés à la possibilité de retards lorsqu’il s’agit de la chaîne d’approvisionnement. Les fabricants sous contrat sont à la merci des fournisseurs de composants et des employés mal payés et surmenés qui tentent de passer une autre journée de travail aux mains d’un exigeant patron.

Cette année, Apple différencie les modèles Pro et non Pro plus qu’elle ne l’a jamais fait auparavant. Et cela pourrait signifier un écart de prix plus important. Tout d’abord, vous serez en mesure de faire la différence entre les modèles les moins chers et les plus chers d’un simple coup d’œil. Auparavant, compter le nombre de caméras à l’arrière d’un iPhone était le meilleur indice. Si vous en comptiez deux, vous étiez en présence d’un appareil non Pro. Si vous en comptiez trois, vous aviez en face de vous un modèle Pro avec un objectif télescopique.

De réelles différences

Cette astuce exigeait que vous regardiez l’arrière du smartphone. Mais cette année, vous pouvez distinguer les différents modèles en regardant l’encoche à l’avant du smartphone. Les modèles portant l’ancienne encoche iconique sont des appareils non Pro. Ceux qui présentent la nouvelle découpe latérale en forme de « i » sont les variantes Pro de l’iPhone 14, plus onéreuse. Et, il y a une différence majeure que vous ne pouvez pas voir et qui va certainement énerver les amateurs qui ne peuvent pas s’offrir l’un des modèles Pro.

À partir de la série d’iPhone 14 et à l’avenir, les modèles d’iPhone moins chers ne recevront pas la dernière puce série A d’Apple. C’était une chose que les acheteurs d’iPhone avaient l’habitude de pouvoir compter, quel que soit le nouvel iPhone qu’ils achetaient et le montant qu’ils dépensaient. Désormais, ceux qui achètent l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus n’auront pas le nouveau A16 Bionic dans leur smartphone ; au lieu de cela, leurs appareils seront alimentés par le A15 Bionic de l’année dernière.

Il y a eu quelques discussions à ce sujet, beaucoup pensent que les personnes susceptibles d’acheter les modèles les moins chers ne sont pas des passionnés et ne pourraient pas faire la différence entre la puce A16 Bionic et une puce de milieu de gamme. De plus, selon cette théorie, les acheteurs d’un iPhone non Pro ne pourraient pas nommer la puce utilisée pour alimenter leur iPhone même si leur vie en dépendait. D’une manière ou d’une autre, l’idée qu’Apple vende un « nouvel » iPhone avec une puce réutilisée et fasse payer aux consommateurs le prix d’un « nouveau » smartphone n’est pas très fair-play.

Les nouveaux modèles Pro auront un taux de rafraîchissement de 120 Hz grâce à l’écran ProMotion, et nous pourrions voir des bordures 20 % plus fines sur l’iPhone 14 Pro Max. Et pour réitérer, la série d’iPhone 14 Pro devrait comporter le A16 Bionic sous le capot. Les modèles Pro et non Pro seront tous deux équipés de 6 Go de RAM. Toutefois, les unités les plus chères seront équipées de puces RAM LPDDR5 plus rapides que les modèles moins chers équipés de puces LPDDR4.

Des concessions à faire

Enfin, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, plus chers, seront équipés d’un capteur photo de 48 mégapixels pour le capteur photo grand-angle. Le capteur de la caméra de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus sera probablement de 12 mégapixels. Gardez toutefois à l’esprit que le capteur de 48 mégapixels utilisera probablement le binning de pixels 4:1, ce qui signifie que pour la plupart des photos, un groupe de quatre pixels adjacents se regroupera en un super pixel et partagera les informations qu’ils recueillent chacun, ce qui donnera des images plus nettes avec réduction du bruit.

Pour l’instant, il est probable que l’iPhone 14 sera dévoilé le 13 septembre, que les précommandes commenceront le 16 septembre et que la date de sortie sera le 23 septembre. Et tout cela est susceptible de changer…