Des rendus officiels de la Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro ont été mis en ligne

Après avoir lancé la série Galaxy Watch 4 en août dernier, Samsung a travaillé sur sa prochaine génération de smartwatches, la série Galaxy Watch 5. Alors que l’annonce officielle n’aura lieu que dans un mois, le célèbre Evan Blass a partagé les rendus officiels de la gamme Galaxy Watch 5.

Les rendus 3D partagés par Blass dans un rapport sur 91mobiles nous donnent une vue à 360 degrés de la Galaxy Watch 5 et de la Galaxy Watch 5 Pro. Les deux modèles utiliseront le cristal de saphir au lieu du verre Gorilla Glass DX+ pour la protection.

Commençons par la Galaxy Watch 5 standard, qui porte le nom de code « Heart » et ressemble à l’actuelle Galaxy Watch 4 en termes de design. Selon le rapport, Samsung lancera la Galaxy Watch 5 standard dans une large gamme de couleurs, notamment graphite, argent, bleu et or rose.

En ce qui concerne les spécifications, vous pourriez vous attendre à la Galaxy Watch 5 dans des variantes LTE ou Bluetooth avec deux variantes de taille, vraisemblablement 40 mm et 44 mm. En termes de logiciel, les deux montres fonctionneront sous Wear OS 3.5 avec la surcouche One UI Watch 4.5.

En allant par de précédents rapports, nous savons également que la série Galaxy Watch 5 pourrait équiper un capteur thermomètre pour mesurer la température du corps, analogue au capteur thermomètre de la prochaine Apple Watch Series 8.

Une Galaxy Watch 5 Pro au look industriel

Pour ce qui est de la Galaxy Watch 5 Pro, elle offre un look industriel dans les variantes de couleur Noir ou Gris Titane. Ce modèle porte le nom de code Project X et est susceptible d’arriver dans une taille de 45 mm. On peut également s’attendre à des variantes LTE sur le modèle Pro. Le changement clé de la Galaxy Watch 5 Pro est la suppression de la bague tournante au profit d’une bague numérique. Nous devrons attendre pour voir si la nouvelle bague améliore la navigation de l’interface utilisateur.

Le prix de la Samsung Galaxy Watch 5 devrait commencer aux alentours de 300 euros et monter jusqu’à 540 euros. Elle devrait être lancée le mois prochain lors de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung, aux côtés des nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Flip et Z Fold et des nouveaux écouteurs entièrement sans fil.