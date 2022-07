Le MacBook Air M2 sera en précommande à partir du 8 juillet, disponible le 15 juillet

Apple a donné une date de sortie à son nouveau MacBook Air, et c’est bien plus tôt que vous ne le pensez. Le nouvel ordinateur portable sera équipé de la nouvelle puce M2 de la société, qui a été dévoilée lors de la conférence annuelle des développeurs, la WWDC. Le M2 est la dernière génération de silicium interne d’Apple et promet d’offrir des améliorations massives par rapport à la génération précédente de puces Apple et aux puces Intel que la société utilisait auparavant.

Le MacBook Air M2 2022, qui est l’ordinateur le plus fin jamais conçu par Apple avec seulement 11,3 mm, pèse moins de trois livres — ce qui en fait l’un des appareils les plus portables disponibles. Le MacBook de cette année sera équipé d’un processeur à huit cœurs et d’un processeur graphique pouvant aller jusqu’à dix cœurs, ainsi que d’une mémoire LPDDR5 pouvant atteindre 24 Go. Apple affirme que la vidéo jusqu’à 8K est prise en charge, et que son matériel est capable de gérer plusieurs flux 4K et 8K en même temps. La recharge MagSafe fait également son retour avec le nouveau portable d’Apple, tout comme le capteur Touch ID et une caméra Facetime 1080p.

Quatre couleurs élégantes sont également disponibles : argent, lumière stellaire, gris sidéral et minuit.

Grâce à la nouvelle puce M2 du géant technologique, le MacBook Air 2022 pourrait être jusqu’à 40 % plus rapide que son prédécesseur. Apple suggère qu’à lui seul, le CPU du M2 est jusqu’à 18 % plus rapide que le M1 tout en consommant la même quantité d’énergie, tandis que son GPU est environ 35 % plus rapide.

L’écran Liquid Retina du nouveau MacBook est plus grand que ses prédécesseurs, à 13,6 pouces. Apple a réalisé la plupart des gains d’espace à l’écran en réduisant la taille des bords de l’écran. L’écran Retina de 2022 est également 25 % plus lumineux que ses prédécesseurs, offrant une incroyable luminosité de 500 nits. Les clients bénéficieront également d’un système audio à quatre haut-parleurs, de trois microphones et d’une autonomie pouvant atteindre 18 heures. Afin de préserver l’écran ultrafin, les microphones et les haut-parleurs ont été « complètement intégrés entre le clavier et l’écran ». Malgré la gymnastique d’ingénierie impliquée, Apple affirme que les haut-parleurs et les microphones offrent tous deux une meilleure qualité audio que jamais.

Disponible pour tous le 15 juillet

Apple a annoncé que son MacBook Air M2 2022 sera disponible à la commande à partir du vendredi 8 juillet 2022. Ceux qui souhaitent s’en procurer un en avance peuvent passer commande à partir de 14 h (heure de Paris) sur apple.com/fr/store et sur l’app Apple Store le jour de la sortie. La société a également annoncé que l’ordinateur portable sera disponible dans le monde entier à partir de cette date et qu’il sera disponible dans les Apple Stores et arrivera aux portes des clients le vendredi 15 juillet 2022.