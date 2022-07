Le Nothing Phone (1) pour avoir un écran 120 Hz, mais pas le plus alléchant

Le Nothing Phone (1) pour avoir un écran 120 Hz, mais pas le plus alléchant

En attendant l’annonce du Nothing Phone (1), qui est prévue pour le 12 juillet, la nouvelle société de Carl Pei semble vouloir dévoiler tout ce qu’il y a à savoir sur l’appareil dès le départ. Ce n’est pas pour nous déplaire, même si cela va sûrement nuire à la médiatisation autour de l’appareil, mais ces petites informations nous aident à brosser un tableau plutôt complet.

Maintenant, la société a confirmé qu’un écran de 120 Hz se trouvera à l’avant du Nothing phone (1). N’oubliez pas que cela s’est produit par le biais d’une vidéo TikTok, qui est certainement l’un des meilleurs moyens d’entrer en contact avec la jeune génération. La vidéo a déjà été visionnée plus d’un million de fois, ce qui constitue un excellent engagement, quelle que soit la plateforme !

L’une des choses qui ressortent de la vidéo est le fait que vous ne pourrez pas sélectionner manuellement le taux de rafraîchissement : vous n’avez qu’un bouton qui passe à 120 Hz dans certains scénarios. Cela signifie peut-être que l’écran n’est pas de type LTPO (oxyde polycristallin à basse température) mais de type LTPS (silicium polycristallin à basse température), qui ne prend pas en charge la transition dynamique entre les taux de rafraîchissement. Avec le LTPS, l’écran est réglé soit à 60 Hz, soit à 90 Hz, soit à 120 Hz, sans transition entre les deux, alors que les écrans LTPO modernes (comme celui du Galaxy S22 Ultra et d’autres) peuvent descendre jusqu’à 1 Hz et monter dynamiquement jusqu’à 120 Hz.

Néanmoins, cela a du sens étant donné la nature de milieu de gamme du Nothing Phone (1).

Nous nous attendions à ce qu’un écran 120 Hz soit utilisé sur le Nothing Phone (1), mais cette confirmation officielle est néanmoins rassurante. Certaines des autres spécifications de l’appareil ont été légèrement polarisées, car la plupart des gens ont supposé à tort que le premier smartphone que Carl Pei lancera sera un appareil phare équipé du dernier et du meilleur chipset Snapdragon.

Le reste des spécifications

Au contraire, le Nothing Phone (1) sera un appareil de milieu de gamme équipé d’un chipset Snapdragon 778G+, d’un écran de 6,6 pouces d’une résolution 1080p, d’un capteur photo principal de 50 mégapixels et d’un capteur photo ultra-large de 16 mégapixels, et disponible en deux versions, l’une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et l’autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La fuite des listings Amazon nous a également donné une meilleure idée de ce que nous pouvons attendre du prix du smartphone : la version d’entrée de gamme 8 Go/128 Go pourrait commencer à 469,99 €, tandis que la version haut de gamme 12 Go/256 Go pourrait commencer à 549,99 €. Selon les fuites, le Nothing Phone (1) pourrait être disponible en octobre 2022, ce qui n’est pas si loin.