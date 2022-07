L’UE oblige Amazon à faciliter la résiliation des abonnements Prime en Europe

Selon la Commission européenne, Amazon devait modifier son processus pour se conformer à la directive de l’Union européenne sur les pratiques commerciales déloyales. Amazon avait déjà accepté de modifier son interface Web afin d’indiquer plus clairement le bouton d’annulation et de raccourcir les textes gênants , mais la société annonce aujourd’hui qu’elle va encore raccourcir ce texte explicatif.

Les changements, qui ont été mis en œuvre à partir du 1er juillet, devraient mettre fin aux « multiples pages » remplies « d’informations distrayantes » et aux « labels de bouton peu claires » qu’Amazon utilisait auparavant pour « durcir » le processus de résiliation. La Commission européenne indique que les changements s’appliquent à l’Union européenne et à l’Espace économique européen.