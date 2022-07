Les utilisateurs de Twitter Blue sur Android peuvent désormais personnaliser leur barre de navigation

Twitter permet désormais aux abonnés de Twitter Blue sur Android de personnaliser leur barre de navigation afin de faciliter la navigation dans son application. Cette fonctionnalité était auparavant disponible pour les utilisateurs de Twitter Blue sur iOS et permet aux utilisateurs d’ajouter et de supprimer différents onglets sur la barre de navigation inférieure de l’application.

Twitter a récemment annoncé le déploiement de la nouvelle fonctionnalité de navigation personnalisée pour Android par le compte officiel de Twitter Blue. Ainsi, si vous n’aimez pas un certain bouton dans la barre de navigation inférieure de l’application Twitter sur Android, vous pouvez désormais entièrement le supprimer. Vous pouvez consulter le tweet d’annonce joint juste en dessous.

Android, this one is for you—Custom Navigation is now available 🎉

—Twitter Blue (@TwitterBlue) June 30, 2022