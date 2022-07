OPPO travaillerait sur deux nouveaux smartphones pliables pour cette année

Quant aux détails concernant les prochains smartphones pliables de OPPO, la société devrait lancer une série d’appareils haut de gamme, alimentés par des processeurs Qualcomm et MediaTek haut de gamme, au cours du second semestre de l’année. Ainsi, les prochains smartphones pliables devraient être équipés de puces haut de gamme et de fonctionnalités avancées.

Le rapport suggère que l’un des appareils sera analogue au OPPO Find N et arborera un design de charnière horizontale pliable avec un écran de couverture sur le dessus. Il sera connu comme le OPPO Find N2. En outre, l’appareil sera livré avec un poids et une épaisseur réduits par rapport à son prédécesseur.

Selon un récent rapport de IT Home, citant le réputé Digital Chat Station, OPPO développe deux nouveaux smartphones pliables qui seront très probablement en concurrence avec les prochains modèles Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 de Samsung.