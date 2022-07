AirPods Pro 2 : mystère autour des nouvelles fonctions et des nouveaux capteurs

En dehors des éventuelles fonctions de santé et de fitness, le boîtier de charge des AirPods Pro 2 devrait être amélioré. Outre le passage du port Lightning à l’USB-C , le boîtier pourrait disposer d’ un microphone intégré qui capte les sons et les transmet aux écouteurs sans fil , qui devraient alors servir d’aide auditive.

De plus, il est également rapporté que les nouveaux écouteurs seraient alimentés par le nouveau System-in-Package (SIP) pour la puce H1 avec un support pour l’amélioration de l’annulation adaptative du bruit, l’égaliseur, l’audio spatial et le partage audio.

Les fonctionnalités des futurs AirPods Pro 2 pourraient être plus limitées que prévu . Alors qu’il était question de diverses fonctions et capteurs de fitness, il semble que le développement chez Apple ne soit pas assez avancé dans ce domaine. C’est du moins ce que pensent les experts.