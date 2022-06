La caméra frontale du Pixel 7 pourrait connaître une grande mise à niveau

Tout d’abord, la caméra que l’on trouve sur la Pixel Tablet pourrait ne pas du tout supporter les enregistrements 4K . En outre, il semble que l’application Appareil photo sur la tablette aura moins de fonctionnalités que sur les smartphones Pixel. Certaines de ces options manquantes pourraient être le zoom audio, les vidéos au ralenti et les photos sphères. Cependant, gardez à l’esprit que nous sommes encore loin de la sortie de la première tablette de Google, et que certaines choses peuvent changer avec le temps.

Actuellement, on ne sait pas si le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro auront tous deux la même caméra frontale . Étant donné que les deux smartphones pourraient être en mesure de filmer en 4K, Google pourrait avoir décidé d’utiliser le même capteur dans ses deux prochains smartphones. En outre, il est possible que Google ait décidé d’utiliser à nouveau la même caméra frontale trouvée dans le Pixel 6 Pro dans sa prochaine série Pixel 7.

Maintenant, ce n’est pas quelque chose de nouveau pour le modèle Pro, car le Pixel 6 Pro de l’année dernière peut déjà faire des vidéos en 4K. Cependant, c’est une bonne nouvelle et une mise à niveau significative pour le Pixel standard. Le Pixel 6 ne peut faire que des enregistrements full HD (1080p) et possède une caméra frontale de 8 mégapixels. En comparaison, le Pixel 6 Pro dispose d’une caméra frontale de 11,1 mégapixels.