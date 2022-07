Apple Plans envisage de vous faire passer de la voiture à un vélo électrique

La version de Google Maps du fabricant de l’iPhone, Apple Plans, veut vous faire sortir de votre voiture et monter sur un vélo électrique — ou e-bike.

En parcourant le code de l’application, Steve Moser a découvert que plusieurs lignes font référence à un « E-Bike » et à la recherche d’itinéraires optimisés pour ce type de véhicules.

Apple is working on e-bike routing in Apple Maps. “Optimize routes and ETAs for powered bicycles. pic.twitter.com/0oBdf5CCBH — Steve Moser (@SteveMoser) June 22, 2022

La manière dont ces itinéraires seraient choisis n’est pas encore claire, mais on peut penser qu’ils seront analogues à ceux optimisés pour les vélos, avec toutefois un peu plus de pentes et une préférence pour les routes que pour les pistes cyclables plus accidentées.

Le code de la fonctionnalité doit encore être terminé, ce qui indique qu’elle est encore dans les premières phases de test et qu’elle n’est pas encore prête à être lancée.

Mais l’existence du code suggère fortement qu’Apple se prépare à ce que les vélos électriques deviennent de plus en plus populaire à mesure que les gens abandonnent leur voiture pour des options moins chères et plus écologiques.

L’objectif d’Apple ici pourrait être d’intégrer un guidage à la détection des vélos électriques de l’Apple Watch, ce qui signifie que tout trajet commencé pourrait déclencher une séance d’entraînement en vélo électrique, ou vice versa.

Un avenir électrifié

Les meilleurs vélos électriques sont parfaits pour les trajets domicile-travail, et ils sont parfaits pour profiter davantage de votre trajet en général. Ils ressemblent à un vélo assez normal, mais sont équipés d’une batterie électrique qui peut vous propulser vers l’avant lorsque vous ne voulez pas faire beaucoup d’efforts.

Ce moteur est particulièrement utile lorsqu’il est associé à un vélo électrique pliable ; les roues généralement plus petites d’un vélo pliable signifient que vous devez fournir un peu plus d’efforts pour parcourir une distance aussi grande, mais ce n’est pas le cas avec un vélo électrique à moteur.

Même si les vélos électriques sont excellents — ils sont beaucoup plus compacts et respectueux de l’environnement qu’une voiture — ils coûtent également beaucoup plus cher qu’un deux-roues standard. Ceci étant dit, avec le prix de l’essence aussi élevé qu’il l’est actuellement, il ne faudra pas attendre longtemps avant qu’un vélo électrique ne vous fasse économiser de l’argent sur votre trajet quotidien.