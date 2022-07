Razer acquiert Interhaptics et pourrait améliorer l’expérience de votre chaise de jeu haptique

Razer a officiellement annoncé l’acquisition de Interhaptics, alias Go Touch VR SAS, une société bien connue pour ses produits à retour haptique.

Razer a déjà développé des produits avec Interhaptics, notamment le casque Nari Ultimate en 2018 et même une chaise de jeu haptique appelée Enki Pro HyperSense. Et dans le communiqué de presse annonçant l’acquisition, Razer a déclaré que Interhaptics resterait indépendant mais se mêlerait étroitement à l’écosystème de Razer.

Interhaptics a développé des produits pour un large éventail de plateformes de jeu telles que les PC, les consoles, les appareils mobiles, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. L’un de ses produits VR les plus connus est le Sense Glove, qui simule le toucher et l’interaction avec les objets virtuels en donnant un retour physique.

Razer a présenté le Enki Pro HyperSense, un fauteuil de jeu à retour haptique, lors du CES 2022. À l’époque, le concept paraissait cool, mais il pourrait réellement offrir aux joueurs une expérience intéressante et incroyablement immersive.

La rétroaction haptique est déjà utilisée efficacement dans de nombreux produits pour la réalité virtuelle, notamment le Sense Glove et les contrôleurs couplés aux appareils VR. Imaginez que vous puissiez appliquer cette même expérience à un objet qui entre en contact avec une partie importante de votre corps.

Des expériences réellement immersives

Les jeux de course viennent automatiquement à l’esprit, car vous pourriez avoir l’impression d’être à l’intérieur d’une voiture de course tandis que le fauteuil simule les vibrations et les chocs soudains de la conduite, ou même la désorientation et la culbute dans une version beaucoup moins intense d’un accident de voiture.

Il existe une multitude d’autres jeux qui pourraient faire un excellent usage de la gamme de vibrations, de textures et de mouvements qu’un moteur haptique serait capable de simuler. Et avec l’acquisition officielle par Razer de la société qui a contribué à la création du concept, nous pourrions voir ce projet prendre vie dans un proche avenir.