Le ROG Phone 6 de ASUS sera le « premier smartphone de gaming IPX4 au monde »

Le ROG Phone 6 de ASUS est confirmé comme étant doté d’un système de refroidissement à 360 degrés et d’un indice IPX4. Après avoir confirmé le lancement de son appareil phare de jeu de nouvelle génération, le ROG Phone 6, plus tôt ce mois-ci, ASUS a teasé certaines des principales caractéristiques de son prochain smartphone. Et maintenant, nous avons des détails sur sa résistance à l’eau et ses capacités de dissipation de la chaleur.

ASUS a déjà confirmé que le ROG Phone 6 sera le « premier smartphone de gaming » alimenté par le dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Maintenant, la société a confirmé que le ROG Phone 6 sera le premier smartphone de jeu avec un indice IPX4.

Il est également révélé que le smartphone arborera un système de refroidissement avancé pour réduire le throttling. ASUS est récemment allé sur Twitter pour confirmer les deux caractéristiques ci-dessus du prochain ROG Phone 6. Vous pouvez consulter les deux tweets joints juste en dessous.

Ensuring your ROG Phone stays cool in all situations is our #1 commitment. And we found a way to drastically reduce thermal throttling in games. Don’t miss the coolest reveal for the coolest phone on July 5.

Save the date 👉 https://t.co/G3oahMFSty#ROGPhone6 pic.twitter.com/3vIUEBi9Qh — ROG Global (@ASUS_ROG) June 27, 2022

World’s 1st IPX4 gaming phone.

Coming Soon. Tune in on July 5 to know more ▶️ https://t.co/G3oahMoh4Y#ROGPhone6 pic.twitter.com/LOsmA4Z22C — ROG Global (@ASUS_ROG) June 24, 2022

Maintenant, en dehors des caractéristiques ci-dessus, ASUS n’a pas encore révélé d’autres spécifications et caractéristiques du ROG Phone 6.

Quelques rumeurs sur les caractéristiques

Cependant, les rumeurs suggèrent que le smartphone arborera un écran OLED Full HD+ de 6,78 pouces avec le support d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il devrait également être livré avec des caméras triples dont un capteur principal de 64 mégapixels, jusqu’à 16 Go de RAM, et jusqu’à 1 To de stockage interne. Et un peu comme son prédécesseur, l’appareil devrait être alimenté par une batterie d’une capacité de 6 000 mAh avec un support de la charge rapide de 65 W.

En ce qui concerne le design, bien que ASUS n’ait pas encore totalement révélé l’apparence du ROG Phone 6, l’appareil a récemment été repéré sur le site de certification chinois de la TENAA. Selon les images répertoriées, le ROG Phone 6 viendra dans un design analogue à celui que nous avons vu dans les brevets de ASUS plus tôt cette année. Vous pouvez vérifier le possible design du ROG Phone 6 dans l’image jointe juste en dessous.

Donc, si vous êtes un joueur mobile qui cherche à améliorer votre machine de jeu de poche, suivez le lancement du ROG Phone 6 en direct le 5 juillet sur le site officiel de la société.