Les applications Web vont s’améliorer sous Windows 10 grâce au runtine WebView2

De nombreuses applications de bureau, comme Discord et Spotify, sont basées sur des technologies Web et consomment généralement plus de ressources système que les applications natives appropriées. Microsoft a travaillé sur une alternative au framework Electron que la plupart des applications Web utilisent, et maintenant elle est déployée sur Windows 10.

Microsoft a annoncé que le runtime WebView2 est déployé sur tous les PC Windows 10, s’ils exécutent la mise à jour April 2018 Update ou une version ultérieure. Le composant était déjà inclus dans Windows 11, mais auparavant, les applications devaient regrouper l’ensemble du runtime (ce qui augmentait la taille des téléchargements et la complexité) si elles voulaient utiliser WebView2 sur Windows 10.

Maintenant que le composant sera sur davantage de PC, il pourrait devenir un choix plus populaire pour les applications basées sur le Web.

Slack, Discord, Skype, Spotify, Visual Studio Code et d’innombrables autres applications de bureau sont construites avec Electron, qui est basé sur le même moteur que celui qui alimente Google Chrome, Microsoft Edge et d’autres navigateurs. Le framework a facilité la création d’applications multiplateformes, mais les applications Electron sont notoirement gourmandes en CPU et en mémoire, ce qui entraîne un ralentissement de l’ordinateur et une diminution de l’autonomie de la batterie sur les ordinateurs portables.

Microsoft a travaillé sur « WebView2 » pour Windows 10 et 11, qui est principalement destiné aux applications Windows qui doivent intégrer des pages Web (comme les formulaires de connexion). Toutefois, WebView2 peut également alimenter des applications entières, un peu comme Electron — Microsoft Teams sous Windows 11 est une application WebView2.

De réels avantages

WebView2 apporte quelques avantages aux applications basées sur le Web. Étant donné que le moteur d’exécution est inclus dans Windows 11 et 10, les applications n’ont pas besoin de regrouper l’ensemble du moteur avec leurs applications, ce qui réduit la taille des fichiers et les temps de téléchargement des mises à jour. Si les applications utilisent le moteur d’exécution inclus (les développeurs peuvent toujours choisir de regrouper une version spécifique s’ils le souhaitent), elles bénéficieront d’une amélioration des performances et de l’autonomie des batteries grâce aux nouvelles versions de WebView2 que Microsoft continue d’améliorer.

Peu d’applications utilisent WebView2 pour le moment, mais maintenant qu’il est déployé sur des millions de PC supplémentaires, il pourrait commencer à devenir une alternative populaire aux frameworks gourmands en ressources comme Electron. Nous pourrions tous utiliser davantage d’applications qui ne vident pas les batteries et ne consomment pas de RAM.