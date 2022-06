by

by

Une confirmation des Fitbit Versa 4 et Sense 2 révélée dans une vidéo

Une confirmation des Fitbit Versa 4 et Sense 2 révélée dans une vidéo

Il semble que la production de la Fitbit Versa 4 et la Sense 2 soit confirmée, après qu’une vidéo YouTube d’un fabricant d’accessoires pour la smartwatch ait été téléchargée puis supprimée. La vidéo, téléchargée par la société d’accessoires électroniques Wasserstein, était un tutoriel sur la façon d’appliquer ses protections d’écran sur les Fitbit Versa 4 et Sense 2.

Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion de voir la vidéo avant qu’elle ne soit retirée. Mais 9to5Google a pu récupérer une capture d’écran, révélant que le tutoriel n’était pas réalisé sur un appareil Versa 4 ou Sense 2 réel.

Au lieu de cela, il a été réalisé sur la Fitbit Sense, une smartwatch de deux ans, l’un des meilleurs appareils de Fitbit. On peut considérer cela comme une confirmation quasi irréfutable que la Versa 4, la Sense 2 et la Sense originale partageront la même forme et la même taille d’écran, puisque les accessoires compatibles avec la Sense existante pourront être utilisés avec les deux nouveaux appareils.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons cette rumeur, car une photo divulguée le mois dernier suggérait que l’écran serait au moins de la même forme et un démontage suggérait que la résolution serait identique. Nous ne savons pas grand-chose d’autre sur les deux montres, mais il est probable qu’elles continueront à utiliser le système d’exploitation de Fitbit plutôt que Wear OS cette fois-ci.

Qu’est-ce que cela signifie pour une période de lancement ? Les modèles originaux Fitbit Sense et Versa 3 ont été lancés en septembre. Si la production des accessoires est en cours, cela semble être une fenêtre de temps probable jusqu’à l’annonce. Comme Apple dévoilera probablement la prochaine itération de sa montre en septembre également, Alphabet pourrait vouloir devancer son concurrent.

De simples petits changements ?

Les petits changements itératifs plutôt que les nouveautés audacieuses sont conformes à la façon dont les meilleurs fabricants de smartwatches opèrent ces jours-ci. Fitbit, Garmin, Apple… personne ne veut réinventer la roue et prendre un risque plus grand que nécessaire, surtout lorsque leur public cible a moins d’argent à dépenser. Les petites mises à jour, un meilleur firmware, une précision accrue et de nouvelles fonctionnalités logicielles l’emportent sur les nouveaux designs radicaux.

Bien sûr, les petits changements comportent leurs propres risques : pour les utilisateurs actuels de montres Fitbit, la prochaine génération de smartwatches mises à jour pourrait ne pas être un achat indispensable pour le moment. Tout va dépendre de l’ensemble des capteurs et de l’amélioration du logiciel pour justifier une mise à niveau.