Renault 4 E-Tech électrique : l’icône renaît en électrique, précommandez votre R4 R Pass !

Renault s’apprête à faire revivre une légende automobile : la Renault 4. Oubliée la motorisation thermique, la nouvelle Renault 4 E-Tech sera 100 % électrique, mêlant héritage et modernité. Son annonce officielle aura lieu le 14 octobre prochain au Mondial de l’Auto à Paris.

Fidèle à l’esprit de son ancêtre, la Renault 4 E-Tech électrique mise sur la polyvalence et la praticité. Conçue pour répondre aux besoins des conducteurs modernes, elle conserve le charme et la fonctionnalité qui ont fait le succès de la Renault 4 originale. Compacte et spacieuse, elle sera la compagne idéale des trajets quotidiens et des escapades du week-end.

La Renault 4 E-Tech électrique arbore un design résolument moderne, avec une calandre illuminée qui la distingue sur la route. Son toit en tissu rétractable offre une expérience de conduite unique, permettant de profiter pleinement du paysage et de la lumière naturelle.

Avec une longueur de 4,14 mètres, la Renault 4 E-Tech électrique repose sur la plateforme CMF-BEV, gage d’innovation et d’efficacité. Cette plateforme offre un espace intérieur optimal, garantissant un confort maximal aux passagers malgré les dimensions compactes du véhicule. Elle assure également une agilité et un confort de conduite exceptionnels.

Des avantages exclusifs pour les premiers acheteurs de la Renault 4 E-Tech électrique

Renault a mis en place un programme spécial pour récompenser les premiers acheteurs de la Renault 4 E-Tech électrique. Le « R4 R Pass », disponible au prix de 150 € à partir du 1er octobre 2024, offre des avantages exclusifs :

Priorité de production et de livraison

Modèles miniatures de la voiture envoyés à domicile

Invitations à des événements réservés aux membres

La Renault 4 E-Tech électrique sera commercialisée en Europe à partir de 2025, notamment en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

L’avenir de la mobilité électrique

La Renault 4 E-Tech électrique s’inscrit dans la stratégie d’électrification de Renault, qui propose également la Renault 5 E-Tech électrique, construite sur la même plateforme CMF-BEV.

En combinant le charme intemporel de la Renault 4 avec une technologie électrique de pointe, Renault démontre que l’avenir de l’automobile peut être à la fois nostalgique et innovant.