Apple lancerait un nouveau HomePod en 2023 avec un tas d’améliorations

Apple semble avoir de nombreux appareils dans ses cartons, qui devraient prochainement sortir. L’un d’entre eux pourrait être un nouveau modèle HomePod, selon Mark Gurman de Bloomberg. Il s’agira du successeur du HomePod original, qui a été abandonné l’année dernière.

Dans sa récente lettre d’information Power On, Gurman a révélé qu’Apple lancera le nouveau HomePod en 2023. Le nouveau modèle, dont le nom de code est « B620 », serait alimenté par le processeur S8, qui alimentera également la série Watch 8 cette année.

Le processeur devrait être analogue au processeur S7 en termes de spécificités. Cependant, nous ne savons pas comment cela se comparera au chipset A8 trouvé sur le HomePod original. Cela dit, cela pourrait encore être une mise à niveau significative de la puce S5 trouvée sur le HomePod mini, qui est la seule enceinte connectée disponible d’Apple.

Le nouveau HomePod devrait également partager la même philosophie de conception que le précédent et les performances audio resteront plus ou moins les mêmes. Des mises à jour de l’écran sur le dessus, et d’autres ajouts sont attendus. Une fonctionnalité multi-touch est également prévue, afin que vous puissiez contrôler la lecture depuis l’enceinte elle-même.

Les autres détails, y compris le prix, ne sont pas disponibles pour le moment. Bien que, nous pouvons nous attendre à ce que le nouveau HomePod tombe dans un segment de prix relativement abordable, considérant que le HomePod était un modèle onéreux. Pour rappel, le HomePod de 2018 s’est vendu au détail à 349 euros au moment de son lancement.

D’autres informations dans le domaine audio

Nous attendons plus de détails à ce sujet, alors, restez à l’écoute. Pendant ce temps, Gurman a également suggéré que les AirPods Pro 2 seront livrés avec une puce mise à jour et de meilleures performances audio. La deuxième génération des AirPods Pro 2 devrait également faire son entrée et cela pourrait se produire cette année. Les rumeurs indiquent qu’il pourrait venir avec un nouveau design, un support ANC amélioré, et d’autres changements.

Nous verrons comment se déroulent les plans d’Apple dans le marché de l’audio.