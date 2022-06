Montblanc dévoile la première smartwatch non-Samsung au monde avec Wear OS 3

by

Si vous pensez que les fabricants de smartphones Android sont mauvais dans la livraison de nouvelles mises à jour logicielles majeures pour leurs vieux modèles, vous voudrez peut-être vous rappeler que Wear OS 3 n’a pas encore atteint une seule smartwatch alimentée par une précédente version de la plateforme de Google, plus d’un an après son annonce initiale à la I/O 2021.

C’est une situation réellement catastrophique, bien que Google et Samsung partagent probablement au moins une partie de la responsabilité avec des entreprises comme Fossil, Mobvoi, Suunto, Skagen, Michael Kors, Casio et Montblanc. Néanmoins, cette dernière société est au moins prête à sortir une nouvelle montre connectée fonctionnant avec la « dernière version de Wear OS de Google ».

À moins que Fossil ou Mobvoi ne décident de faire des annonces analogues prochainement (ce qui est bien sûr très possible maintenant), la Montblanc Summit 3 deviendra seulement la 3e montre au monde équipée de Wear OS 3 le 15 juillet, après les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic de l’année dernière.

Fabriquée par quelqu’un d’autre que Samsung, cette smartwatch de luxe nous donnera également la première chance de découvrir la dernière itération de Wear OS dans une vision entièrement conçue par Google, sans la moindre influence de Tizen.

Malheureusement, la Summit 3 sera proposée au prix très élevé 1 250 euros, avec un design indéniablement accrocheur, mais loin d’être révolutionnaire, qui a peu de chances de séduire les masses… parce qu’elle coûte une petite fortune.

Un robuste châssis

Un boîtier en titane indubitablement robuste avec une grande et belle couronne flanquée de deux boutons-poussoirs plus petits sur le côté sera disponible en trois coloris, dont aucune n’est particulièrement flashy, donnant au contraire à la smartwatch un air de raffinement que peu d’autres dispositifs Wear OS peuvent égaler.

Les trois modèles sont dotés d’une paire de bracelets en cuir et en caoutchouc pour s’adapter aux occasions formelles et décontractées, et sous le capot, la Montblanc Summit 3 cache sans surprise un processeur Snapdragon Wear 4100+ dernier cri (selon les normes Wear OS, du moins).

La montre sera capable de surveiller votre sommeil et vos niveaux d’oxygène dans le sang, en plus de votre fréquence cardiaque et de diverses activités physiques.