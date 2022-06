La build 25145 de Windows 11 apporte la gestion des abonnements OneDrive

by

by

Microsoft a présenté la nouvelle Build 25145 de Windows 11 pour le canal Dev du programme Windows Insider, apportant quelques nouvelles fonctionnalités et des tas de corrections de bugs et d’améliorations. La principale nouveauté est l’introduction de l’option de gestion de l’abonnement OneDrive, qui vient s’ajouter à l’abonnement Office 365.

La nouvelle version Insider 25145 de Windows 11 affiche désormais les détails de l’abonnement OneDrive dans la page Comptes des Paramètres. Pour rappel, la page d’information sur l’abonnement a été récemment mise à jour dans le cadre de la Build 25126 de Windows 11 Insider Preview publiée le mois dernier.

Et si votre limite de stockage OneDrive touche à sa fin, vous serez alerté à ce sujet sur la même page. Ces deux fonctionnalités commencent tout juste à être déployées et, par conséquent, ne seront pas disponibles pour toutes les personnes inscrites au canal Dev. Voici un aperçu de ce à quoi ressemblera la page d’abonnement.

Il y a également une mise à jour pour la prise en charge du pilote Narrateur Braille. Cela permettra de s’assurer que les périphériques Braille fonctionnent même lorsqu’il y a un changement entre Narrateur et les lecteurs d’écran tiers. Pour cela, vous devrez supprimer le support braille existant de Narrateur et installer un nouveau support braille de Narrateur. Vous pouvez vous référer à l’article de blog pour plus de détails à ce sujet.

En outre, la version est désormais dotée d’une prise en charge native de l’ancienne solution de mot de passe d’administrateur local et présente également diverses nouvelles fonctionnalités. Cet outil vous permet de gérer les mots de passe locaux des ordinateurs reliés à un domaine, ce qui n’était pas disponible localement. Il est également possible de voir quelles applications utilisent des informations telles que la localisation, la caméra, le microphone, les appels téléphoniques, la messagerie, les contacts, les photos, les vidéos, la bibliothèque musicale et les captures d’écran. Un historique de 7 jours sera fourni. Ceci a également été annoncé récemment.

Des actions suggérées pour certains utilisateurs

Les actions suggérées sont également disponibles pour les Windows Insiders aux États-Unis, au Canada et au Mexique. De plus, un clic au milieu d’un dossier dans l’Explorateur de fichiers ouvrira désormais un nouvel onglet.

Diverses corrections ont été apportées à des problèmes tels que l’apparition d’un écran noir sur les appareils Surface Pro X lors de la tentative de reprise de l’hibernation et bien d’autres encore. La nouvelle mise à jour est maintenant disponible pour le canal Dev et il reste à voir quand et si ces changements seront disponibles pour le grand public.