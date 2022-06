La bande-annonce du Volume 2 de Stranger Things 4 est Running Up That Hill

Si vous avez des doutes sur la portée culturelle de Stranger Things, ne cherchez pas plus loin que la résurgence de la popularité de la star du rock alternatif des années 80, Kate Bush. L’une des chansons de Bush, Running Up That Hill, a été utilisée à bon escient dans Stranger Things 4, lorsque Max avait besoin d’un point d’ancrage à la réalité.

Sans cette chanson, Vecna aurait fait de Max sa dernière victime. Dans le monde réel, Running Up That Hill est tellement jouée qu’elle est en train de devenir la chanson de l’été, 37 ans après sa sortie. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’hymne de Bush, Running Up That Hill, figure en bonne place dans la nouvelle bande-annonce de Stranger Things 4 Volume 2.

Il semble que les principaux personnages se retrouvent dans la nouvelle bande-annonce des épisodes restants de la saison. Tous les chemins mènent à Hawkins et à l’Upside Down. La bonne nouvelle est qu’Eleven a retrouvé ses pouvoirs et qu’elle reste une force avec laquelle il faut compter. Malheureusement, Vecna est encore plus puissant qu’elle, et il le sait. Vecna l’affiche en narguant Eleven. L’arrêter ne sera pas une mince affaire pour les enfants de Hawkins et leurs compagnons adultes occasionnels.

Winona Ryder joue le rôle de Joyce Byers dans la série, avec David Harbour dans le rôle de Jim Hopper, Millie Bobby Brown dans le rôle d’Eleven, Martie Blair dans le rôle de la jeune Eleven, Finn Wolfhard dans le rôle de Mike Wheeler, Gaten Matarazzo dans le rôle de Dustin Henderson, Caleb McLaughlin dans le rôle de Lucas Sinclair, Noah Schnapp dans le rôle de Will Byers, Sadie Sink : Max Mayfield, Natalia Dyer : Nancy Wheeler, Charlie Heaton: Jonathan Byers, Joe Keery: Steve Harrington, Maya Hawke: Robin Buckley, Brett Gelman: Murray Bauman, Priah Ferguson: Erica Sinclair, Matthew Modine: Martin Brenner, et Paul Reiser : Sam Owens.

Le Volume 2 de Stranger Things 4 sera lancé le 1er juillet sur Netflix avec deux épisodes de longs métrages. Le final de la saison 4 durerait près de deux heures et demie à lui tout seul, ce qui signifie que la saison 4 devrait se terminer en beauté alors que la série se dirige vers sa cinquième et dernière saison.