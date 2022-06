Voici le Xiaomi Book S avec son écran tactile de 12.4 pouces au prix de 699 euros

Comme prévu, Xiaomi a dévoilé sa première tablette Windows alimentée par un processeur ARM. La Xiaomi Book S est dotée d’un écran LCD de 12,35 pouces d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, et prend en charge un clavier détachable, ainsi que la saisie au stylo sensible à la pression.

Alimentée par une puce Snapdragon 8cx Gen 2 de Qualcomm, la tablette devrait offrir des performances analogue à la version fin 2020 de la Surface Pro X de Microsoft, qui dispose d’une version légèrement modifiée du même processeur. Le Snapdragon 8cx Gen 2 est une puce gravée en 7 nm avec 8 cœurs de processeur Kryo 495 cadencés jusqu’à 2,84 GHz, une puce graphique Adreno 680, ainsi qu’un processeur de signal d’image Spectra 390 de Qualcomm et un processeur de signal d’affichage Hexagon 690, entre autres.

Bien que la puce ait quelques années, elle reste l’un des processeurs Qualcomm les plus puissants, car elle a été conçue pour les ordinateurs portables et les tablettes Windows plutôt que pour les smartphones et autres appareils mobiles. Cela dit, elle commence à montrer son âge à certains égards : elle prend en charge le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 5, par exemple, mais pas les nouvelles normes Wi-Fi 6 ou 6E.

La nouvelle tablette 2-en-1 de Xiaomi associe la puce à 8 Go de mémoire LPDDDR4X et 256 Go de stockage, et intègre le tout dans un châssis en aluminium qui mesure 294 x 197 x 8,95 mm et qui pèse 720 g.

La Xiaomi Book S dispose d’un port USB Type-C, d’un lecteur de carte microSD, de haut-parleurs stéréo de 2 watts, d’une prise casque de 3,5 mm, d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels à une résolution 1080p avec un double micro et un support de la reconnaissance faciale.

Des broches POGO pour connecter le clavier

L’écran de la tablette prend en charge une luminosité allant jusqu’à 500 nits, une gamme de couleurs 100 % DCI-P3 et une entrée multitouch à 10 points. Il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un rapport d’aspect 16:10 et une densité de pixels de 244 pixels par pouce.

Xiaomi affirme que la tablette offre une autonomie de 13,4 heures (à prendre avec des pincettes, car la capacité de la batterie n’a pas été révélée) et qu’elle est livrée avec un chargeur rapide GaN de 65 W. Le revêtement extérieur du clavier est en similicuir, résistant à l’usure et aux rayures, tandis que le support pliable offre un soutien et un confort constant sous différents angles. Il est doté d’un trackpad et les touches ont une course de 1,3 mm.

Il y a un ensemble de broches POGO sur le bas de la tablette pour se connecter au clavier détachable, et la tablette fonctionne avec un Xiaomi Smart Pen en option qui est vendu séparément. Le stylet prend en charge 4 096 niveaux de sensibilité à la pression et possède un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Selon la société, la batterie du stylet peut durer jusqu’à 8 heures d’utilisation continue et se recharge complètement en 18 minutes. Vous avez juste besoin de noter quelques idées lorsque la batterie est épuisée ? Rechargez-le pendant une minute et vous devriez bénéficier de 20 minutes d’utilisation supplémentaires.

Le Xiaomi Book S sera bientôt disponible en Europe au prix de 699 euros si vous achetez uniquement la tablette ou de 799 euros si vous souhaitez un ensemble tablette et clavier.