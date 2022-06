Philips Hue dévoile un nouveau système d’éclairage sur rail et une lampe rechargeable

Vous pouvez choisir la longueur de chaque rail d’éclairage et l’éclairage disponible, y compris les spots, les pendentifs, les barres lumineuses et les tubes lumineux.

Sunrise a également été optimisé pour tous les luminaires gradient. Il sera introduit simultanément avec le lancement de la nouvelle lampe Philips Hue Signe gradient en chêne. Cette dernière combine un profil élancé et un pied en bois naturel. C’est la pièce maîtresse de la chambre à coucher. Elle est disponible en version lampe de chevet et lampadaire.

Il s’agit de la lampe de table portable Philips Hue Go, qui dure 48 heures sur une seule charge. Elle dispose d’une base de chargement, ce qui vous permet de vous assurer qu’elle est entièrement rechargée lorsque vous en avez besoin, ou vous pouvez la laisser sur la base de chargement et l’utiliser comme une lampe statique. La base de la lampe est également munie d’une poignée en silicone pour éviter qu’elle ne bouge lorsque vous la transportez. Il existe une variété de scènes lumineuses prédéfinies que vous pouvez faire défiler à l’aide du bouton situé sur la lampe elle-même. La lampe de table portable devrait être commercialisée à la fin de l’été de cette année.

Le produit phare est la toute première lampe portable rechargeable de la société, conçue pour être utilisée à l’intérieur et à l’extérieur . La société a déjà proposé des lampes portables rechargeables, comme la Philips Hue Go, mais c’est la première de la société qui se présente sous la forme d’une lampe.

Philips Hue est l’un des leaders du marché de l’éclairage connecté, et la marque vient de révéler une variété de nouveaux produits et fonctionnalités pour améliorer votre installation. Signify, la société qui fabrique les produits Philips Hue, a révélé quelques nouvelles options d’éclairage connecté et une nouvelle fonctionnalité qui fonctionnera sur les produits existants.