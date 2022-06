Samsung Pay ne fonctionnerait pas sur les appareils non-Samsung

Contrairement au système de paiement numérique d’Apple, qui fonctionne uniquement via l’application Apple Wallet, Samsung Pay fonctionne sur les appareils Galaxy ainsi que sur les smartphones non Samsung. Cependant, plusieurs utilisateurs signalent maintenant qu’ils rencontrent des problèmes majeurs lors de la connexion à leur application Samsung Pay sur des smartphones non Samsung. Il est possible que Samsung Pay ait cessé de fonctionner sur les appareils non Galaxy ! Voici les détails.

De nombreux utilisateurs qui comptaient sur Samsung Pay sur leurs smartphones Android non Samsung ont commencé à rencontrer des problèmes avec la plateforme. Alors que la plupart d’entre eux ont obtenu une erreur « ID non valide » lors de la connexion à leur compte par l’application Samsung Pay sur leurs appareils, certains ont rencontré le même problème sur leurs modèles Galaxy Watch, y compris la Galaxy Watch 4.

Un utilisateur est allé sur le forum officiel de Samsung pour signaler le problème. Plus tard, lorsqu’il a fait part de ses préoccupations à Samsung, la société a répondu en disant que « l’utilisation de Samsung Pay sur d’autres smartphones a été modifiée. Ainsi, seuls les modèles de smartphones Samsung pris en charge sont en mesure d’utiliser Samsung Pay, car les autres smartphones Android ne sont plus en mesure de l’utiliser comme auparavant ».

Maintenant, affirmer que Samsung Pay ne sera plus supporté par d’autres smartphones Android est une énorme déclaration, car de nombreux utilisateurs comptent sur la plateforme de paiement numérique sur leurs appareils non Samsung.

Donc, si Samsung avait l’intention d’arrêter Samsung Pay sur d’autres appareils Android, elle aurait fait une annonce officielle beaucoup plus tôt. Par conséquent, on peut penser que la réponse, partagée par l’utilisateur concerné, est une erreur de la part de Samsung. Cependant, si c’est effectivement vrai, Samsung s’expose à de sévères critiques et à un retour de bâton de la part des utilisateurs.

Une simple erreur ou une restriction ?

La cause réelle de l’erreur « ID invalide » sur Samsung Pay n’a pas encore été découverte. Cependant, il convient de mentionner que Samsung a récemment annoncé sa nouvelle application Samsung Wallet pour les appareils Galaxy avec prise en charge de Samsung Pay. À ce moment, la société a mentionné que les utilisateurs de Samsung Pay ou de Samsung Pass seront automatiquement transférés vers la nouvelle application Samsung Wallet sur leurs appareils Galaxy dans les régions où elle est actuellement disponible. Ainsi, le nouveau système de migration pourrait être la cause des problèmes de Samsung Pay sur les appareils non Samsung. Bien que rien ne l’indique pour l’instant.

À l’avenir, nous nous attendons à ce que Samsung aborde officiellement le problème et apporte les modifications nécessaires. Donc, si vous êtes l’un des utilisateurs qui sont confrontés au problème « ID invalide » dans Samsung Pay sur votre appareil non Samsung, je vous suggère de rester à l’écoute pour de nouvelles mises à jour.