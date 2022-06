Les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 disposeront de diverses options de stockage

Ce n’était pas le cas il y a seulement quelques années, mais avec les smartphones Android d’entrée de gamme qui ont aujourd’hui un avantage important par rapport à de nombreux flagships dans leur support micro-SD, l’espace de stockage interne de cette dernière catégorie de smartphones reçoit de plus en plus d’attention avant une annonce officielle.

Les prochains Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, par exemple, ont récemment fait l’objet de rumeurs selon lesquelles ils iraient un peu plus loin que leurs prédécesseurs dans ce domaine particulier, et au moins en ce qui concerne le marché national de Samsung, c’est maintenant pratiquement gravé dans le marbre.

Si les informations découvertes par le Redditor « hatethatmalware » sur un site Web géré par une organisation à but non lucratif affiliée au gouvernement sud-coréen s’avèrent exactes, ce qui semble tout à fait garanti, le Galaxy Z Flip 4 (alias SM-F721) et le Galaxy Z Fold 4 (alias SM-F936) seront commercialisés (entre autres) dans des configurations respectivement de stockage de 512 Go et 1 To.

Pour être parfaitement clair, il ne semble pas y avoir de version 1 To du Galaxy Z Flip 4 équipé de la 5G dans les tuyaux, mais 512 Go doubleront l’espace de stockage numérique local fourni par le modèle Z Flip 3 le plus avancé (et bien sûr, le plus cher) sorti l’automne dernier.

Il en va de même pour le Galaxy Z Fold 3, qui est proposé dans des configurations de stockage de 256 et 512 Go, cette dernière configuration passant à 1 To pour le très attendu (et largement amélioré) Galaxy Z Fold 4 5G de cette année.

Gardez à l’esprit qu’une variante de 512 Go du Galaxy Z Fold 4 est toujours en préparation, comme le confirme cette fuite de données du gouvernement coréen, et si Samsung prévoit de réduire le prix de départ de ce mauvais garçon par rapport à son prédécesseur, un modèle d’entrée de gamme de 256 Go est également prévu.

Le lancement attendu en août

Le Galaxy Z Flip 4, quant à lui, est susceptible de se décliner en trois configurations, contre deux modèles principaux Z Flip 3 et allant de 128 à 512 Go de stockage, ce qui est une raison supplémentaire de s’attendre à une production pliable globale et à une augmentation des ventes pour Samsung cet automne par rapport à 2021.

Même si de multiples sources crédibles et initiés ont (vaguement) prédit des réductions de prix pour les flagships pliables de nouvelle génération de Samsung, nous n’avons pas encore vu beaucoup de chiffres réels brandis. Espérons simplement que Samsung sera en mesure de construire suffisamment de modèles avant leur déploiement en août pour que les premiers acheteurs à travers le monde puissent avoir le choix entre toutes ces variantes de stockage (et toutes les options de couleurs récemment révélées).